Vanguardia enológica en la Patagonia: Trevelin proyecta la FiViT 2026

Trevelin se posiciona estratégicamente en la agenda del sector con la llegada de la Fiesta de los Viñedos (FiViT), que se desarrollará durante los días 10, 11 y 12 de abril de 2026. Bajo una organización integral que involucra a las carteras de Producción y Turismo junto al Ente Mixto y los protagonistas de la industria, el evento trasciende la celebración local para erigirse como una plataforma de validación identitaria. Es el epicentro donde la tradición productiva y el potencial del terruño convergen, fortaleciendo un ecosistema que ha sabido transformar el paisaje cordillerano en un polo de competitividad y desarrollo de alto valor agregado.

El crecimiento exponencial de la región no es casualidad, sino el resultado de una visión clara hacia la excelencia. Trevelin se está consolidado como el referente indiscutido del vino patagónico de altura, respaldado por una estructura que ya cuenta con cuatro bodegas operativas y más de quince viñedos en actividad. El valor diferencial radica en su reconocimiento como el único territorio con Indicación Geográfica (IG) en la provincia de Chubut, un sello de calidad que no solo protege el origen, sino que garantiza un estándar superior en el mercado nacional e internacional. Esta distinción posiciona a la FiViT como una cita ineludible para entender el presente y el futuro de la vitivinicultura de climas fríos.

La propuesta técnica y cultural de esta edición invita a una inmersión profunda en la cadena de valor del vino. A través de encuentros directos con productores y sesiones de análisis sensorial en las degustaciones, los asistentes podrán desglosar la complejidad de los varietales locales. El programa se completa con ponencias de emprendedores y referentes del sector, además de recorridos técnicos guiados por los propios hacedores del vino, quienes expondrán la evolución técnica de los cultivos en el valle. La integración de actividades deportivas y expresiones artísticas de primer nivel termina de delinear un evento que entiende la producción como una experiencia transversal y sofisticada.

En última instancia, la FiViT 2026 funciona como un potente manifiesto sobre el modelo de desarrollo sostenible que lidera la región. Es un homenaje al rigor técnico de los productores y a la capacidad de una comunidad para proyectar su economía local hacia nuevos horizontes. Al combinar cultura, turismo y una producción de vanguardia, Trevelin reafirma su compromiso con la calidad y la innovación, asegurando su lugar como un destino enológico emergente de relevancia global. Cada jornada de esta fiesta es un paso firme hacia la consolidación de Chubut en la élite de la industria vitivinícola argentina.

E.B.W.