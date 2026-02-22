Domingo de sol y calor en Esquel: se espera una máxima de 29°C

Para hoy domingo 22 de febrero, la ciudad de Esquel tendrá condiciones climáticas marcadas por un ascenso paulatino de la temperatura y cielos mayormente despejados durante la primera mitad del día. La jornada iniciará con una madrugada fresca, registrando 17°C a las 02:00 con cielo despejado y vientos leves del norte, descendiendo a una mínima de 13°C hacia las 08:00 de la mañana bajo condiciones plenamente soleadas.

A medida que avance la mañana, la temperatura subirá rápidamente alcanzando los 21°C cerca de las 11:00, momento en que el índice de radiación ultravioleta se situará en niveles medios. Se recomienda especial cuidado hacia las 14:00 horas, ya que el índice UV alcanzará una categoría de muy alto, coincidiendo con la aparición de algunas nubes y claros y una temperatura de 27°C.

El pico máximo de calor se registrará a las 17:00 con 29°C y una sensación térmica de 27°C, acompañada de vientos del suroeste con ráfagas de hasta 41 km/h. Hacia el cierre del domingo, el termómetro marcará 24°C a las 20:00 y finalizará el día con 20°C a las 23:00, manteniendo la nubosidad variable y vientos moderados del sector oeste.

T.B