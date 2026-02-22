12°
Esquel, Argentina
Domingo 22 de Febrero de 2026
Domingo de sol y calor en Esquel: se espera una máxima de 29°C

La jornada comenzará con 13°C y alcanzará su pico de calor por la tarde. Se recomienda precaución por el índice UV muy alto hacia el mediodía.
Para hoy domingo 22 de febrero, la ciudad de Esquel tendrá condiciones climáticas marcadas por un ascenso paulatino de la temperatura y cielos mayormente despejados durante la primera mitad del día. La jornada iniciará con una madrugada fresca, registrando 17°C a las 02:00 con cielo despejado y vientos leves del norte, descendiendo a una mínima de 13°C hacia las 08:00 de la mañana bajo condiciones plenamente soleadas.

 

A medida que avance la mañana, la temperatura subirá rápidamente alcanzando los 21°C cerca de las 11:00, momento en que el índice de radiación ultravioleta se situará en niveles medios. Se recomienda especial cuidado hacia las 14:00 horas, ya que el índice UV alcanzará una categoría de muy alto, coincidiendo con la aparición de algunas nubes y claros y una temperatura de 27°C.

 

El pico máximo de calor se registrará a las 17:00 con 29°C y una sensación térmica de 27°C, acompañada de vientos del suroeste con ráfagas de hasta 41 km/h. Hacia el cierre del domingo, el termómetro marcará 24°C a las 20:00 y finalizará el día con 20°C a las 23:00, manteniendo la nubosidad variable y vientos moderados del sector oeste.

 

T.B

 

