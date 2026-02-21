Sábado en Esquel: Máxima de 30°C

El pronóstico meteorológico para este sábado anticipa un día marcado por el buen tiempo y temperaturas que invitan al movimiento. Según los datos suministrados, la jornada transcurrirá sin probabilidades de lluvia, manteniendo un 0% de probabilidad de precipitación durante todo el día.

Detalle del pronóstico para el sábado 21

El clima presentará variaciones térmicas ideales para diversas actividades:

Mañana: El día comenzará algo nublado con una temperatura de 20°C y vientos leves del sudoeste.

Tarde: Se alcanzará la máxima de 30°C , manteniendo el cielo algo nublado y vientos del norte de entre 13 y 22 km/h.

Noche: Para el cierre del día, la temperatura descenderá a los 25°C, con un incremento en la intensidad del viento proveniente del sudoeste, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h.

Plan ideal: Música, Arcade y Miniramp

Con una noche de 25°C, el clima será el aliado perfecto para acercarse a Vaggato (Belgrano y Rivadavia). A partir de las 22:00 horas, Francisco "Pachu" Espíndola presentará su set de Progressive House en un ambiente que combina consolas Arcade, pool y cultura urbana.

La ausencia de lluvias y la temperatura templada aseguran una noche cómoda para quienes decidan acercarse a disfrutar de la música y la gastronomía local antes de que el viento aumente su intensidad hacia la madrugada.