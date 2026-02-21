13°
Sábado en Esquel: Máxima de 30°C

Esquel tendrá un sábado agradable con temperaturas de entre 20°C y 30°C. La noche cerrará con 25°C, permitiendo disfrutar de las propuestas culturales y gastronómicas en el centro de la ciudad sin probabilidad de precipitaciones.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El pronóstico meteorológico para este sábado anticipa un día marcado por el buen tiempo y temperaturas que invitan al movimiento. Según los datos suministrados, la jornada transcurrirá sin probabilidades de lluvia, manteniendo un 0% de probabilidad de precipitación durante todo el día.

 

Detalle del pronóstico para el sábado 21

 

El clima presentará variaciones térmicas ideales para diversas actividades:

 

  • Mañana: El día comenzará algo nublado con una temperatura de 20°C y vientos leves del sudoeste.

     

  • Tarde: Se alcanzará la máxima de 30°C, manteniendo el cielo algo nublado y vientos del norte de entre 13 y 22 km/h.

     

  • Noche: Para el cierre del día, la temperatura descenderá a los 25°C, con un incremento en la intensidad del viento proveniente del sudoeste, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h.

     

Plan ideal: Música, Arcade y Miniramp

 

Con una noche de 25°C, el clima será el aliado perfecto para acercarse a Vaggato (Belgrano y Rivadavia). A partir de las 22:00 horas, Francisco "Pachu" Espíndola presentará su set de Progressive House en un ambiente que combina consolas Arcade, pool y cultura urbana.

 

La ausencia de lluvias y la temperatura templada aseguran una noche cómoda para quienes decidan acercarse a disfrutar de la música y la gastronomía local antes de que el viento aumente su intensidad hacia la madrugada.

 

