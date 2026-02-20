Viernes de sol y calor en Esquel: la máxima rozará los 30 grados

En una jornada marcada por el clima veraniego y el ambiente festivo, la ciudad de Esquel se prepara para disfrutar de un viernes ideal para las actividades al aire libre. Según el pronóstico para este 20 de febrero de 2026, se espera una temperatura máxima de 29°C, consolidando un cierre de semana con condiciones inmejorables en el marco de los festejos por el 120° Aniversario de la ciudad.

Cronología del tiempo: de una mañana fresca a una tarde radiante

La jornada comenzó con una mañana agradable de 14°C, bajo un cielo parcialmente nublado que permitió el rápido ascenso de la temperatura. Hacia la tarde, el termómetro alcanzará su pico de 29°C, una cifra significativamente alta para el promedio de la región en esta época.

A pesar de la presencia de algunas nubes, las probabilidades de precipitación se mantienen en un 0% durante todo el día, lo que garantiza el normal desarrollo de la agenda cultural prevista.

Viento y visibilidad

El viento soplará de manera constante con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Por la mañana, la dirección predominante será del Oeste, rotando hacia el Sudoeste durante la tarde y la noche. No se esperan ráfagas de importancia, lo que favorece la permanencia en espacios públicos.

Un clima ideal para la "Noche de las Librerías"

Las condiciones meteorológicas acompañarán perfectamente los eventos programados para hoy. El descenso de temperatura por la noche será gradual, situándose en los 23°C, un marco ideal para la "Noche de las Librerías" que se llevará a cabo en la calle 25 de Mayo.

Resumen del Pronóstico: