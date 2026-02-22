Cine y Filosofía: No hay otra opción

El taller de cine y filosofía “Lo que una imagen puede” invita a la comunidad a una experiencia que trasciende la mera visualización cinematográfica con la proyección y posterior análisis de No hay otra opción, la obra más reciente del aclamado director coreano Park Chan-wook. La cita es hoy domingo 22 de febrero a las 19:00 horas, ofreciendo un espacio de reflexión crítica para un público joven y adulto interesado en las tensiones de la sociedad contemporánea. Con una duración de 139 minutos, la película se convierte en el disparador ideal para debatir sobre los límites de la moral en contextos de crisis extrema.

La trama sigue la vida de Man-su, un padre de familia que encarna la estabilidad hasta que es despedido de la empresa donde trabajó por un cuarto de siglo. Como ingeniero en papel, su labor representa un oficio artesanal que entra en colisión directa con un mundo que se vacía de objetos tangibles para llenarse de algoritmos. La narrativa plantea una pregunta incómoda sobre la utilidad de las manos y el saber técnico en una era de automatización. Ante una competencia feroz, Man-su se revela como un hijo de su tiempo que decide no claudicar, llevando los mandatos de autosuperación y la explotación de las capacidades al extremo.

Bajo la lógica de la cultura del Tapping y la presión constante por el rendimiento, el protagonista comienza a considerar que la única vía de retorno a la cima es la eliminación física de sus competidores. El film de Park Chan-wook funciona así como un espejo deformante de la meritocracia, donde la desesperación se transforma en una estrategia de supervivencia violenta. Para participar de esta función y el debate posterior, que tiene un valor de entrada de $ 6000, es necesario realizar una reserva previa comunicándose al número 2945595635.

E.B.W.