Histórica titularización docente en el Nivel Secundario de Chubut tras 20 años

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación y la Subsecretaría de Instituciones Educativas, oficializó la convocatoria a los concursos de ingreso, acrecentamiento y acumulación de horas y cargos para el Nivel Secundario. Esta medida, enmarcada en la Resolución ME Nº 800/25, representa un hito histórico para el sistema educativo provincial al normalizar instancias concursales que no se realizaban desde hace veinte años. El proceso busca asegurar el derecho constitucional de los trabajadores de la educación a la estabilidad laboral mediante mecanismos democráticos de evaluación entre pares, promoviendo al mismo tiempo la capacitación continua y el fortalecimiento de las instituciones escolares.

El procedimiento aprobado establece que los actos públicos se llevarán a cabo de manera presencial utilizando los Listados Definitivos de Interinatos y Suplencias del Ciclo Lectivo 2026. La dinámica comenzará con el concurso de acrecentamiento y acumulación, seguido por el ingreso por estricto orden de mérito. Los postulantes admitidos deberán concurrir con su Documento Nacional de Identidad y la declaración jurada actualizada, existiendo la posibilidad de designar a un representante formal en caso de no poder asistir personalmente. Durante la jornada, cada docente dispondrá de un tiempo determinado para elegir sus horas o cargos de forma individual y libre, garantizando la transparencia de la asignación.

Una vez concluidos los actos, la autoridad educativa publicará el listado de asignación provisoria para permitir posibles impugnaciones dentro de los plazos legales vigentes. La toma de posesión del cargo deberá efectivizarse en un periodo breve tras la certificación, cumpliendo con lo estipulado en el Estatuto Único del Personal Docente. Este cronograma territorial se extenderá desde finales de febrero hasta los primeros días de marzo, cubriendo todas las regiones de la provincia desde Trelew y Rawson hasta la zona cordillerana y la meseta. Con esta iniciativa, la cartera educativa reafirma su compromiso con la equidad y la mejora del aprendizaje de los estudiantes como eje central de la política pública.

E.B.W.