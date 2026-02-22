Chubut sale a la conquista de capitales globales de la mano del sector productivo

Bajo una impronta que prioriza los resultados concretos por sobre el protocolo político, el Gobierno de Chubut ha decidido dar un giro estratégico en su proyección internacional. En el marco del próximo Argentina Week, que tendrá lugar el 12 de marzo en la sede del Consulado General en Nueva York, la delegación provincial marcará un hito al estar conformada íntegramente por referentes del sector privado. Esta decisión, impulsada por la gestión de Ignacio Torres, busca que sean los propios protagonistas de la matriz productiva quienes dialoguen de igual a igual con los grandes capitales del mundo.

El escenario no podría ser más relevante, ya que el evento congrega a centenares de líderes corporativos y gestores de fondos de inversión interesados en las oportunidades que ofrece el Cono Sur. Al desplazar a los funcionarios de la primera línea de exposición, la provincia pretende enviar un mensaje de seguridad jurídica y madurez institucional, posicionando a sus industrias de manera técnica y competitiva ante un auditorio que demanda precisión y visión de negocio a largo plazo.

La comitiva llevará consigo un abanico de propuestas que abarcan desde el desarrollo de hidrocarburos y la robusta industria pesquera hasta las nuevas fronteras de la economía del conocimiento y el turismo de alta gama. Para el gobernador Torres, este enfoque de articulación público-privada es la herramienta fundamental para que Chubut logre una inserción real en el mercado global. Según el mandatario, el interés del mundo por la región es una oportunidad que debe capitalizarse mediante una agenda internacional seria, capaz de transformar ese potencial en radicaciones efectivas y en la creación de puestos de trabajo de calidad para la comunidad local.

El Argentina Week se define como el mayor road show de inversiones de la historia reciente del país, desarrollándose entre el 9 y el 12 de marzo en sedes de prestigio como los edificios de JP Morgan y Bank of America, además del Consulado Argentino en Nueva York. Este evento estratégico reúne a más de 50 presidentes y CEOs de compañías globales con el objetivo de presentar las oportunidades competitivas que Argentina ofrece en sectores vitales como energía, tecnología, minería y agroindustria. A través de conferencias y análisis de mercado, el encuentro busca reposicionar al país en el mapa del capital internacional, aprovechando los cambios geopolíticos actuales para atraer inversiones que impulsen el desarrollo económico nacional.

