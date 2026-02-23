17°
Lunes 23 de Febrero de 2026
23 de Febrero de 2026
Por Redacción Red43

Incendio vehicular: Un auto se prendió fuego y fue controlado por vecinos

El fuego afectó a un Volkswagen Senda, pero fue sofocado por el propietario y vecinos antes de la llegada de los bomberos. Ocurrió el viernes por la tarde en Luján Norte, cerca del Puente de los Aplausos, en El Bolsón.
Por Redacción Red43

Un incendio vehicular ocurrió este viernes por la tarde en la zona de Luján Norte, en cercanías del Puente de los Aplausos, en El Bolsón. El hecho movilizó a Bomberos Voluntarios, Policía y Gendarmería, aunque afortunadamente no se registraron personas heridas ni daños en la vegetación.

 

Según informaron desde Bomberos Voluntarios de El Bolsón, alrededor de las 19:15 se recibió el alerta por un incendio vehicular en ese sector. De inmediato se despachó la dotación de turno hacia el lugar.

 

Al arribar, los bomberos constataron que el foco ígneo se había desatado en un Volkswagen Senda, pero el fuego ya había sido sofocado por el propio propietario del rodado con la colaboración de transeúntes que se encontraban en la zona.

 

 

Desde el cuartel indicaron que no hubo personas lesionadas y que el incendio no afectó la vegetación circundante.

 

En el lugar también trabajó personal de la Policía y de Gendarmería.

 

 

 

O.P.

 

