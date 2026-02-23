Festival Cervecero del Bosque 2026: Fechas, convocatoria abierta y lo que hay que saber

La Municipalidad de Lago Puelo anunció la segunda edición del Festival Cervecero del Bosque, que se realizará el sábado 7 y domingo 8 de marzo en la Plaza Central de Lago Puelo. El evento volverá a reunir a productores y emprendedores de la Comarca Andina del Paralelo 42°, con una propuesta que combina cerveza artesanal, gastronomía, feria y espectáculos en vivo.

Encuentro que potencia la producción

El Festival Cervecero del Bosque reunirá a cerveceros artesanales, gastronómicos, artesanos y artistas de la zona.

Durante las dos jornadas, el público podrá disfrutar de una propuesta integral que incluirá cerveza artesanal, oferta gastronómica variada, feria de productores y shows en vivo, en el entorno que caracteriza al centro de Lago Puelo.

La propuesta apunta al entretenimiento, y también a visibilizar el trabajo comarcal como parte de la identidad productiva y cultural de la zona.

Convocatoria abierta para participar

Desde este lunes 23 de febrero queda formalmente abierta la convocatoria para beertrucks, foodtrucks, productores, artesanos y sponsors interesados en formar parte de esta segunda edición.

