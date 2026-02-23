23°
23° 10°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 23 de Febrero de 2026
RED43 comarca-andina Festival Cervecero del BosqueLago Puelo
23 de Febrero de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Festival Cervecero del Bosque 2026: Fechas, convocatoria abierta y lo que hay que saber

La Municipalidad confirmó la segunda edición del evento que vuelve a reunir a cerveceros, gastronómicos, artesanos y artistas en la Plaza Central de Lago Puelo, con convocatoria abierta para productores y emprendedores.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de Lago Puelo anunció la segunda edición del Festival Cervecero del Bosque, que se realizará el sábado 7 y domingo 8 de marzo en la Plaza Central de Lago Puelo. El evento volverá a reunir a productores y emprendedores de la Comarca Andina del Paralelo 42°, con una propuesta que combina cerveza artesanal, gastronomía, feria y espectáculos en vivo.

 

Encuentro que potencia la producción

El Festival Cervecero del Bosque reunirá a cerveceros artesanales, gastronómicos, artesanos y artistas de la zona.

 

Durante las dos jornadas, el público podrá disfrutar de una propuesta integral que incluirá cerveza artesanal, oferta gastronómica variada, feria de productores y shows en vivo, en el entorno que caracteriza al centro de Lago Puelo.

 

La propuesta apunta al entretenimiento, y también a visibilizar el trabajo comarcal como parte de la identidad productiva y cultural de la zona.

 

Convocatoria abierta para participar

 

Desde este lunes 23 de febrero queda formalmente abierta la convocatoria para beertrucks, foodtrucks, productores, artesanos y sponsors interesados en formar parte de esta segunda edición.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Apareció sano y salvo el hombre de 38 años que era buscado en Esquel
2
 Futuras guardaparques fortalecen el equipo técnico de turismo en Trevelin
3
 Hizo historia en la Justicia de Chubut: Quién es la primera conductora oficial del MPF
4
 Histórica titularización docente en el Nivel Secundario de Chubut tras 20 años
5
 Cuesta Arriba: el proyecto vitivinícola que nació de la amistad y apuesta por la identidad de Trevelin
1
 Mala higiene: clausuran los baños de Laguna La Zeta
2
 Nahuelpán se suma a los 120 años de Esquel con un gran curanto y turismo de experiencia
3
 Triste final: hallaron el cuerpo de Sofía Devries en Punta Cuevas
4
 Esquel se prepara para la inauguración de la renovada Plaza del Cielo
5
 Rodrigo Cardoso: "Crecer en Esquel es un orgullo y fruto del trabajo diario"
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -