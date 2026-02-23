15°
19°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 23 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43RescateguanacoPuerto Piramides
23 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Final feliz en Puerto Pirámides: Rescataron a un guanaco que cayó en un piletón de cloacas

Gracias a una rápida intervención vecinal y de Áreas Protegidas, un guanaco logró sobrevivir tras caer en un piletón de cloacas en Pirámides. El operativo permitió que el animal fuera liberado en excelentes condiciones de salud.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En una jornada que movilizó a la comunidad de la villa balnearia, un guanaco que se encontraba atrapado en el sistema cloacal de la localidad pudo ser rescatado con éxito. El operativo se llevó adelante este domingo tras detectarse que el animal había caído accidentalmente en uno de los piletones del sector.

 

Acción inmediata y profesional

 

La emergencia fue atendida por el guardafauna del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut, Marcelo Franco, quien lideró las maniobras de auxilio. Debido a la complejidad de la superficie y las características del ejemplar, la colaboración de los vecinos resultó fundamental para agilizar la extracción.

 

El equipo de rescate trabajó bajo protocolos específicos para reducir el estrés del animal, logrando retirarlo del piletón sin que sufriera lesiones traumáticas.

 

Regreso al hábitat

 

Una vez en terreno firme, el personal interviniente realizó una evaluación rápida del estado general del guanaco. Al constatar que se encontraba en buenas condiciones y con la movilidad intacta, se procedió a su liberación inmediata.

 

El animal pudo retornar a su entorno natural por sus propios medios, dando cierre a un operativo que destacó por la rapidez y el compromiso con la fauna silvestre de la Península Valdés.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Hizo historia en la Justicia de Chubut: Quién es la primera conductora oficial del MPF
2
 Apareció sano y salvo el hombre de 38 años que era buscado en Esquel
3
 Futuras guardaparques fortalecen el equipo técnico de turismo en Trevelin
4
 ¿Qué está pasando en México? Cae “El Mencho” y el país estalla en violencia tras un megaoperativo militar
5
 Alerta en Los Alerces: Brigadistas combaten un nuevo foco de incendio en la zona centro
1
 Nahuelpán se suma a los 120 años de Esquel con un gran curanto y turismo de experiencia
2
 Triste final: hallaron el cuerpo de Sofía Devries en Punta Cuevas
3
 Esquel se prepara para la inauguración de la renovada Plaza del Cielo
4
 Rodrigo Cardoso: "Crecer en Esquel es un orgullo y fruto del trabajo diario"
5
 Búsqueda urgente: desapareció en Esquel y piden colaboración a la comunidad
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -