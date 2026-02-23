Final feliz en Puerto Pirámides: Rescataron a un guanaco que cayó en un piletón de cloacas

En una jornada que movilizó a la comunidad de la villa balnearia, un guanaco que se encontraba atrapado en el sistema cloacal de la localidad pudo ser rescatado con éxito. El operativo se llevó adelante este domingo tras detectarse que el animal había caído accidentalmente en uno de los piletones del sector.

Acción inmediata y profesional

La emergencia fue atendida por el guardafauna del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut, Marcelo Franco, quien lideró las maniobras de auxilio. Debido a la complejidad de la superficie y las características del ejemplar, la colaboración de los vecinos resultó fundamental para agilizar la extracción.

El equipo de rescate trabajó bajo protocolos específicos para reducir el estrés del animal, logrando retirarlo del piletón sin que sufriera lesiones traumáticas.

Regreso al hábitat

Una vez en terreno firme, el personal interviniente realizó una evaluación rápida del estado general del guanaco. Al constatar que se encontraba en buenas condiciones y con la movilidad intacta, se procedió a su liberación inmediata.

El animal pudo retornar a su entorno natural por sus propios medios, dando cierre a un operativo que destacó por la rapidez y el compromiso con la fauna silvestre de la Península Valdés.