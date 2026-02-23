17°
Marcado descenso de temperatura para el lunes en Esquel tras el intenso calor del fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada fresca con una máxima de diecisiete grados y vientos moderados, marcando el fin de la alerta amarilla por altas temperaturas en la región. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Servicio Meteorológico Nacional informa que para la jornada de este lunes 23 de febrero en la ciudad de Esquel se espera un cambio significativo en las condiciones climáticas. Luego de un domingo que alcanzó los treinta grados, se prevé un marcado descenso de la temperatura en toda la zona cordillerana.

 

La temperatura máxima alcanzará apenas los diecisiete grados centígrados durante la tarde, mientras que la mínima se posicionará en torno a los ocho grados durante las primeras horas del día.

 

El cielo se presentará con nubosidad variable a lo largo de toda la jornada, aunque no se esperan precipitaciones. En cuanto al viento, el organismo indica que predominarán ráfagas provenientes del sector oeste con velocidades moderadas, lo que incrementará la sensación de frescura en comparación con los días previos.

 

Estas condiciones de estabilidad sin lluvias permitirán el desarrollo de actividades pero requerirán del uso de abrigo liviano debido al aire patagónico que ingresará a la ciudad.

 

 

 

 

 

E.B.W.

 

