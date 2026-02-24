Todo lo que tenés que saber para el festejo de los 120 años de Esquel en el Estadio

¡Llegó el gran día! Nuestra ciudad cumple 120 años de historia, identidad y futuro, y lo celebra a lo grande. Tras una primera jornada cargada de emociones, este martes la fiesta se traslada definitivamente al Estadio Municipal para una noche que promete ser inolvidable.

Ingresos y Entradas

La organización informó que la apertura de puertas será a las 17:00 horas. Para evitar demoras, se recuerda que el ingreso único es por la Avenida Alvear.

Respecto al acceso, se han dispuesto varias opciones para que toda la familia pueda participar:

Con cartón del Telebingo Chubutense: El cartón sirve como entrada.

Entrada general: $20.000 (para quienes no posean el cartón).

Menores de 18 años: Ingresan GRATIS, fomentando la participación de los más jóvenes en esta fecha tan especial.

Cronograma de la noche

La música comenzará a sonar temprano para ir calentando motores en el campo de juego:

19:15 hs: Apertura con todo el ritmo de La Reggae.

20:00 hs: Llega el baile santafesino de la mano de Los Palmae.

21:30 hs: Sorteo del Telebingo Chubutense en vivo.

Cierre estelar: Al finalizar el sorteo, subirá al escenario mayor Q’Lokura, para cerrar los festejos con su show único de cuarteto que hace vibrar a todo el país.

Desde la organización destacaron y agradecieron a todos los sponsors que hicieron posible la magnitud de esta fiesta aniversario, permitiendo que Esquel celebre su siglo y dos décadas con un evento de primer nivel.



