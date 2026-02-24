20°
21° °
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 24 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43120º Aniversario de EsqueltelebingoQ’ Lokura
24 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Todo lo que tenés que saber para el festejo de los 120 años de Esquel en el Estadio

La ciudad festeja su cumpleaños 120 con una cartelera de lujo. Desde las 17 hs abren las puertas del Estadio Municipal para vivir los shows de La Reggae, Los Palmae y el cierre con Q’Lokura. Menores de 18 años entran gratis.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

¡Llegó el gran día! Nuestra ciudad cumple 120 años de historia, identidad y futuro, y lo celebra a lo grande. Tras una primera jornada cargada de emociones, este martes la fiesta se traslada definitivamente al Estadio Municipal para una noche que promete ser inolvidable.

 

Ingresos y Entradas

 

La organización informó que la apertura de puertas será a las 17:00 horas. Para evitar demoras, se recuerda que el ingreso único es por la Avenida Alvear.

 

Respecto al acceso, se han dispuesto varias opciones para que toda la familia pueda participar:

 

Con cartón del Telebingo Chubutense: El cartón sirve como entrada.

 

Entrada general: $20.000 (para quienes no posean el cartón).

 

Menores de 18 años: Ingresan GRATIS, fomentando la participación de los más jóvenes en esta fecha tan especial.

 

Cronograma de la noche

 

La música comenzará a sonar temprano para ir calentando motores en el campo de juego:

 

19:15 hs: Apertura con todo el ritmo de La Reggae.

 

20:00 hs: Llega el baile santafesino de la mano de Los Palmae.

 

21:30 hs: Sorteo del Telebingo Chubutense en vivo.

 

Cierre estelar: Al finalizar el sorteo, subirá al escenario mayor Q’Lokura, para cerrar los festejos con su show único de cuarteto que hace vibrar a todo el país.

 

Desde la organización destacaron y agradecieron a todos los sponsors que hicieron posible la magnitud de esta fiesta aniversario, permitiendo que Esquel celebre su siglo y dos décadas con un evento de primer nivel.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 ¿Qué secretos esconden las calles de Esquel? Un adolescente de 15 años lo cuenta en su primer libro
2
 Los Cipreses: El corazón del turismo rural y la tradición en la cordillera
3
 Micaela Fernández: "La Escuela 24 es muy elegida por su jornada completa"
4
 El terrible final de un médico: hacía windsurf frente a su familia, lo atacó un tiburón y murió
5
 Taccetta: "Para el 2027 volveré a ser candidato a intendente"
1
 Nahuelpán se suma a los 120 años de Esquel con un gran curanto y turismo de experiencia
2
 Triste final: hallaron el cuerpo de Sofía Devries en Punta Cuevas
3
 Esquel se prepara para la inauguración de la renovada Plaza del Cielo
4
 Búsqueda urgente: desapareció en Esquel y piden colaboración a la comunidad
5
 Rodrigo Cardoso: "Crecer en Esquel es un orgullo y fruto del trabajo diario"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -