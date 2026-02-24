Lago Puelo: Juicio por jurados a tres jóvenes por disparar a un policía en un robo

En una jornada cargada de tensión, se dio inicio al juicio por jurados que busca esclarecer los hechos ocurridos la noche del 8 de marzo de 2024. El fiscal Nicolás Vasiliev abrió el debate con una prueba contundente: el audio del oficial atacado pidiendo auxilio, describiendo una escena de "llovizna y terror".

El raid: De la tentativa de robo al ataque armado

Según la reconstrucción fiscal, Ángel David Cifuentes (20), Franco Agustín Verón (21) y Lucas Geminiani Lozada (23) se movilizaban en un Chevrolet Corsa con un plan delictivo. Tras intentar robar en una vivienda de Las Golondrinas —de donde huyeron por los gritos de la dueña—, se cruzaron con un Oficial Inspector que acudía al llamado.

La acusación sostiene que, lejos de acatar la voz de alto, los jóvenes posicionaron el auto para que Geminiani Lozada efectuara dos disparos a corta distancia contra el uniformado. Los proyectiles impactaron en la camioneta del oficial, quien terminó volcando en una zanja durante la persecución.

Estrategias para eludir a la justicia

Un punto clave de la acusación es la maniobra que realizaron los imputados para confundir a los investigadores. Tras cambiar un neumático dañado, subieron al vehículo a un hombre que hacía dedo en la ruta. El objetivo, según la fiscalía, era que la policía dejara de buscar a tres sospechosos al ver a cuatro ocupantes en el rodado. Finalmente, fueron interceptados y detenidos en Cerro Radal.

Las pruebas y la calificación legal

La Fiscalía imputa a los tres jóvenes por tentativa de robo y tentativa de homicidio agravado criminis causa (matar para lograr la impunidad). Entre las pruebas que se presentarán al jurado se destacan:

Pericias: Restos de pólvora en las manos de uno de los acusados y balística que vincula el proyectil con el arma descartada.

Tecnología: Uso de drones y análisis de comunicaciones.

Testimonios: El relato de las víctimas y del pasajero que subieron durante la huida.

La postura de la defensa

Por su parte, la defensa de los jóvenes buscará instalar la duda razonable. Sostendrán que no existen pruebas fehacientes de la intención de robo ni de que los disparos fueran dirigidos al policía con la intención de matarlo. Será ahora tarea del jurado popular decidir si los elementos presentados son suficientes para dictar un veredicto de culpabilidad por los delitos y agravantes propuestos.