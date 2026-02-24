Cloacas y futuro: La Cooperativa 16 de Octubre detalló el plan para la nueva planta

El desarrollo urbano de Esquel hacia los próximos 20 años depende, en gran medida, de su capacidad para gestionar los servicios básicos. En este sentido, la Cooperativa 16 de Octubre confirmó que el proyecto técnico para la nueva Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales está oficialmente terminado y cuenta con la aprobación de su correspondiente informe ambiental.

Una obra estratégica y modular

El diseño de la nueva planta no solo contempla las necesidades actuales, sino que tiene una proyección para una población de 60.000 habitantes. Mauricio Mateos explicó que la planta se construirá de forma modular, lo que permitirá ampliar su capacidad en el mismo terreno a medida que la demanda crezca.

"El proyecto está pensado para que Esquel crezca no solo hacia la Ruta 259 (este), sino también hacia el sur. La colectora, al estar ubicada en una zona baja, está diseñada para absorber naturalmente todo el crecimiento hacia ese sector", detalló el gerente.

Logística y terrenos garantizados

Uno de los pasos más complejos en este tipo de obras es la obtención de tierras y el trazado de nexos. Según Mateos, este punto ya está resuelto:

Ubicación: Los terrenos se obtuvieron mediante un convenio entre el Municipio y la Estancia El Principio, con una vigencia de 20 años para la ejecución y permanencia de la obra.

Conectividad: El proyecto incluye un nexo cloacal integral que va desde el casco urbano de Esquel hasta la planta actual, y de allí hacia la nueva ubicación.

Zonas críticas: Mateos destacó que ya se ha avanzado en sectores complicados de la colectora que servirán como base para la obra mayor. El trazado contempla refuerzos en puntos clave como la calle Mitre y Avenida Alvear, y otro por calle Alsina desde Molinari.

El desafío del financiamiento

Pese a tener la ingeniería aprobada, el impacto ambiental resuelto y la posesión de la tierra, el proyecto se encuentra hoy en la etapa de búsqueda de fondos. Si bien los montos deben actualizarse a valores de mercado actuales, la envergadura de la obra requiere de gestiones ante organismos provinciales o nacionales.

"Lo que faltaría es encontrar financiamiento. La tierra ya está y el proyecto técnico también; es una obra fundamental para acompañar el crecimiento de la ciudad", concluyó Mateos.