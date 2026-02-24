El Gobierno Provincial garantiza útiles escolares en zonas rurales y de emergencia

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y en articulación con el Ministerio de Educación, realizó nuevas entregas de kits escolares en el marco del programa “Aprender en Igualdad”, una política pública destinada a garantizar el acceso equitativo a los elementos básicos para el inicio del ciclo lectivo.

Este año, además de las habituales entregas en comunas rurales, el programa sumó una acción especial de acompañamiento a establecimientos educativos de zonas afectadas por los incendios y, en Comodoro Rivadavia, a escuelas impactadas por el desplazamiento del Cerro Hermite.

En la ciudad petrolera se realizó la entrega a las siguientes instituciones educativas:

• Escuela N° 402 – Nivel Inicial

• Escuela N° 43 – Nivel Primario

• Escuela N° 146 – Nivel Primario

• Escuela N° 197 – Nivel Primario

• Escuela Dean Funes – Nivel Primario y Secundario

• Escuela N° 757 – Nivel Secundario

• Escuela N° 770 – Nivel Secundario

• Escuela N° 7729 – Nivel Secundario

De la actividad participaron las directoras de los establecimientos, la Delegada Regional de Educación y personal de la Subsecretaría de Desarrollo Social.

En paralelo, se concretaron entregas en distintas comunas rurales, coordinando la logística y distribución junto al Ministerio de Educación, garantizando que los kits lleguen a cada estudiante que lo necesite.

Programa “Aprender en Igualdad”

“Aprender en Igualdad” es una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Humano que tiene como finalidad promover la equidad educativa, acompañar a las familias y fortalecer las trayectorias escolares de niñas, niños y adolescentes, especialmente en contextos de vulnerabilidad social o emergencia.

El programa contempla la entrega de kits escolares completos, priorizando territorios con mayores dificultades de acceso y situaciones extraordinarias que impacten en el normal desarrollo del ciclo lectivo.

Al respecto la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani, destacó que “el gobernador Ignacio Torres nos solicitó ponernos a disposición de las escuelas donde los alumnos habían atravesado situaciones difíciles y requerían acompañamiento. Por eso, rápidamente organizamos junto al Ministro de Educación y realizamos las entregas, porque garantizar el inicio de clases en igualdad de condiciones es una prioridad”, subrayó.