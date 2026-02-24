20°
21° °
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 24 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43ChubutEducacion
24 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

El Gobierno Provincial garantiza útiles escolares en zonas rurales y de emergencia

A través del Ministerio de Desarrollo Humano, el Gobierno del Chubut entregó kits escolares en comunas rurales y Comodoro Rivadavia. La medida prioriza a instituciones afectadas por incendios y el desplazamiento del Cerro Hermite.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y en articulación con el Ministerio de Educación, realizó nuevas entregas de kits escolares en el marco del programa “Aprender en Igualdad”, una política pública destinada a garantizar el acceso equitativo a los elementos básicos para el inicio del ciclo lectivo.

 

Este año, además de las habituales entregas en comunas rurales, el programa sumó una acción especial de acompañamiento a establecimientos educativos de zonas afectadas por los incendios y, en Comodoro Rivadavia, a escuelas impactadas por el desplazamiento del Cerro Hermite.

 

En la ciudad petrolera se realizó la entrega a las siguientes instituciones educativas:
    •    Escuela N° 402 – Nivel Inicial
    •    Escuela N° 43 – Nivel Primario
    •    Escuela N° 146 – Nivel Primario
    •    Escuela N° 197 – Nivel Primario
    •    Escuela Dean Funes – Nivel Primario y Secundario
    •    Escuela N° 757 – Nivel Secundario
    •    Escuela N° 770 – Nivel Secundario
    •    Escuela N° 7729 – Nivel Secundario

 

De la actividad participaron las directoras de los establecimientos, la Delegada Regional de Educación y personal de la Subsecretaría de Desarrollo Social.

 

En paralelo, se concretaron entregas en distintas comunas rurales, coordinando la logística y distribución junto al Ministerio de Educación, garantizando que los kits lleguen a cada estudiante que lo necesite.

 

Programa “Aprender en Igualdad” 

 

“Aprender en Igualdad” es una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Humano que tiene como finalidad promover la equidad educativa, acompañar a las familias y fortalecer las trayectorias escolares de niñas, niños y adolescentes, especialmente en contextos de vulnerabilidad social o emergencia.

 

El programa contempla la entrega de kits escolares completos, priorizando territorios con mayores dificultades de acceso y situaciones extraordinarias que impacten en el normal desarrollo del ciclo lectivo.

 

Al respecto la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani, destacó que “el gobernador Ignacio Torres nos solicitó ponernos a disposición de las escuelas donde los alumnos habían atravesado situaciones difíciles y requerían acompañamiento. Por eso, rápidamente organizamos junto al Ministro de Educación y realizamos las entregas, porque garantizar el inicio de clases en igualdad de condiciones es una prioridad”, subrayó.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 ¿Qué secretos esconden las calles de Esquel? Un adolescente de 15 años lo cuenta en su primer libro
2
 Los Cipreses: El corazón del turismo rural y la tradición en la cordillera
3
 Micaela Fernández: "La Escuela 24 es muy elegida por su jornada completa"
4
 El terrible final de un médico: hacía windsurf frente a su familia, lo atacó un tiburón y murió
5
 Taccetta: "Para el 2027 volveré a ser candidato a intendente"
1
 Nahuelpán se suma a los 120 años de Esquel con un gran curanto y turismo de experiencia
2
 Triste final: hallaron el cuerpo de Sofía Devries en Punta Cuevas
3
 Esquel se prepara para la inauguración de la renovada Plaza del Cielo
4
 Búsqueda urgente: desapareció en Esquel y piden colaboración a la comunidad
5
 Rodrigo Cardoso: "Crecer en Esquel es un orgullo y fruto del trabajo diario"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -