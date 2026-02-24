Comienza juicio por jurados por tentativa de homicidio contra un policía

La Oficina Judicial de Lago Puelo concretó este lunes la integración de las 12 personas que conformarán el jurado popular encargado de determinar la responsabilidad penal de tres imputados en un caso de tentativa de homicidio contra un efectivo policial. El debate oral y público comienza este martes 24 de febrero.

El juicio será dirigido por la jueza penal Fernanda Rivori, integrante del colegio de jueces penales de Esquel, y se desarrollará bajo la modalidad de juicio por jurado, un mecanismo que en la provincia de Chubut interviene en los delitos más graves.

Los delitos que se juzgan

La causa que llegará a debate vincula a los acusados con los delitos de:

Robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en poblado y en banda, en grado de tentativa.

Homicidio doblemente agravado por la condición de personal policial y homicidio criminis causa, ambos en grado de tentativa, en concurso real.

Se trata de una calificación penal de extrema gravedad, ya que contempla agravantes tanto por el uso de armas como por la condición de la víctima, en este caso un integrante de la fuerza policial.

Quiénes son los imputados y las partes

Los imputados son Lucas Losada Geminiani, Franco Agustín Verón y David Cifuentes. La defensa estará a cargo del abogado Hugo Rubén Cancino.

Por parte de la acusación intervendrán el Fiscal General Nicolás Vasiliev y el funcionario de fiscalía Cristian Cayún, quienes deberán exponer ante el jurado la teoría del caso y las pruebas reunidas durante la investigación.

Cómo funciona el juicio por jurado en Chubut

En este tipo de procesos, los 12 ciudadanos seleccionados tienen la responsabilidad de escuchar las pruebas, los testimonios y los alegatos de las partes para luego deliberar y emitir un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad.

La jueza técnica, en este caso Fernanda Rivori, dirige el debate y establece las pautas jurídicas que el jurado debe considerar.

O.P.