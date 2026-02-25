24°
Miércoles 25 de Febrero de 2026
Una pareja desalmada: sacó un pingûino del mar y lo llevó a la orilla para sacarse fotos

Las imágenes no tardaron en viralizarse. Y provocaron repudios. Afortunadamente, el animal pudo volver al agua ayudado por otros turistas. El daño que pueden sufrir. 
Por Redacción Red43

Una pareja de turistas extrajo a un pingüino del mar y lo llevó hasta la orilla para tomarse fotografías, en un hecho que generó indignación luego de que el video y las fotos se viralizara en redes sociales.

 

De acuerdo con medios locales, las dos personas nadaban sobre la costa en la localidad balnearia de Monte Hermoso, cuando encontraron al ejemplar que intentaba escapar de las manos del hombre que finalmente lo trasladó fuera del agua. Varias personas rodearon la escena en semicírculo hasta que el animal logró volver al mar impulsado por la corriente de las olas.

 

Especialistas recuerdan de forma reiterada que no se debe tocar ni retirar a animales marinos de su hábitat. Los pingüinos suelen acercarse a la costa para descansar o mudar el plumaje, y el contacto humano puede provocarles estrés extremo e incluso consecuencias fatales.

 

Las imágenes fueron difundidas por una joven en redes sociales, donde expresó su indignación y calificó a la pareja como “gente ignorante, mala, que saca a los animales de su hábitat natural y los agarra de muy mala manera”.

 

El portal local BH InfoMedia citó a expertos del Museo de Ciencias Naturales Vicente Di Martino, quienes señalaron que se trata de aves migratorias que en esta época se desplazan hacia Brasil, y reiteraron que no deben ser molestadas, mojadas, alimentadas ni devueltas al mar por intervención humana.

 

 

