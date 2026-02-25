Histórico: aprueban la transmisión online de las sesiones del Consejo de la Magistratura

En el marco de la primera sesión del año del Consejo de la Magistratura de la Provincia del Chubut, realizada en la localidad de Sarmiento, el consejero Ezio Tracanna presentó un proyecto para fortalecer la transparencia institucional: la implementación del sistema de transmisión en vivo y digitalización del acceso público a las sesiones del cuerpo.

La sesión contó con la presencia de la totalidad de los consejeros y fue presidida por la flamante titular del organismo, Lucía Pettinari, recientemente electa al frente del Consejo.

La iniciativa propone instituir el sistema de “Sesión Digital Abierta”, mediante la transmisión en vivo y en directo (streaming) de todas las Sesiones Plenarias Ordinarias y Extraordinarias a través de los canales oficiales del organismo en redes sociales y/o plataformas de video. El proyecto fue aprobado por unanimidad.

Tracanna, autor de la propuesta, destacó la importancia del paso dado por el cuerpo: “Fue la primera sesión de este año y poder presentar esta iniciativa, que fue acompañada por todos los consejeros, es muy significativo. Esto va a ayudar a democratizar la justicia, a tener más acceso y a brindar mayor transparencia a lo que son las sesiones del Consejo de la Magistratura”. Además, remarcó que la modernización del funcionamiento institucional responde a una demanda social concreta de apertura y cercanía con la ciudadanía.

El proyecto encuentra sustento en la Constitución Nacional Argentina —especialmente en sus artículos 1, 14, 33 y 75 inciso 22— que consagra la forma representativa, republicana y federal de gobierno y establece la publicidad de los actos como un pilar esencial del sistema democrático; en la Constitución de la Provincia del Chubut, cuyo artículo 13 dispone taxativamente que “los actos de gobierno son públicos” y cuyo artículo 192 alcanza al Consejo en su carácter de órgano constitucional extra poder; en la Ley I N° 231 de Ética y Transparencia en la Función Pública, que impone deberes de transparencia activa y obliga a facilitar el acceso a la información; y en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del propio Consejo.

La implementación de la iniciativa en cuestión garantizará el acceso libre, gratuito e irrestricto a las transmisiones para cualquier ciudadano, fortaleciendo el control democrático y la participación. Según subrayó Tracanna, se trata de “un avance concreto hacia una justicia más transparente, más abierta y más cercana a la comunidad”, consolidando así el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno.