Dos nadadores chubutenses competirán en el circuito europeo de aguas heladas

Tomás Barrios y María Laura Guerrero ya están en viaje rumbo a Suecia para participar del cierre del circuito de copas de natación en aguas frías que se desarrolla en Europa. El calendario comenzó en El Calafate en agosto, continuó por Marruecos y Polonia, y culminará ahora en territorio sueco.

La competencia se llevará a cabo en una piscina de 25 metros especialmente construida sobre el mar congelado, donde se realiza un corte en el hielo y se delimitan los andariveles con medidas de seguridad. Se prevén temperaturas ambiente cercanas a los -20°C y agua en torno a los 0°C o incluso por debajo.

Barrios competirá en categoría D y Guerrero en categoría C, en pruebas como 200 metros libres, 100 y 50 metros pecho, 25 mariposa y relevos. Además, evaluarán la posibilidad de conformar un equipo argentino para las pruebas por equipos.

Tras el evento, que se desarrollará entre el 27 de febrero y el 1 de marzo, ambos viajarán a Finlandia, para participar de un campeonato internacional que celebrará los 20 años de esta disciplina iniciada en 2006. Allí se espera la presencia de alrededor de 2.000 nadadores de más de 45 países.

El certamen incluirá pruebas exigentes como 450 metros libres, 200 y 100 metros pecho, 100 y 50 metros kroll y 25 mariposa. Las condiciones climáticas serán similares, con temperaturas bajo cero y una particularidad: la sede se encuentra a unos 20 kilómetros del Círculo Polar Ártico.

Los deportistas destacaron el orgullo de representar a la provincia de Chubut y a la Argentina en un escenario internacional, y anticiparon que buscarán promocionar la Patagonia en cada instancia de la competencia.

