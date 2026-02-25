24°
24°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 25 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Chubut
25 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Dos nadadores chubutenses competirán en el circuito europeo de aguas heladas

Tomás Barrios y María Laura Guerrero viajarán a Suecia para disputar la final del circuito internacional, que continuará luego en Finlandia con un campeonato que reunirá a unos 2.000 deportistas de más de 45 países.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Tomás Barrios y María Laura Guerrero ya están en viaje rumbo a Suecia para participar del cierre del circuito de copas de natación en aguas frías que se desarrolla en Europa. El calendario comenzó en El Calafate en agosto, continuó por Marruecos y Polonia, y culminará ahora en territorio sueco.

 

La competencia se llevará a cabo en una piscina de 25 metros especialmente construida sobre el mar congelado, donde se realiza un corte en el hielo y se delimitan los andariveles con medidas de seguridad. Se prevén temperaturas ambiente cercanas a los -20°C y agua en torno a los 0°C o incluso por debajo.

 

Barrios competirá en categoría D y Guerrero en categoría C, en pruebas como 200 metros libres, 100 y 50 metros pecho, 25 mariposa y relevos. Además, evaluarán la posibilidad de conformar un equipo argentino para las pruebas por equipos.

 

Tras el evento, que se desarrollará entre el 27 de febrero y el 1 de marzo, ambos viajarán a  Finlandia, para participar de un campeonato internacional que celebrará los 20 años de esta disciplina iniciada en 2006. Allí se espera la presencia de alrededor de 2.000 nadadores de más de 45 países.

 

El certamen incluirá pruebas exigentes como 450 metros libres, 200 y 100 metros pecho, 100 y 50 metros kroll y 25 mariposa. Las condiciones climáticas serán similares, con temperaturas bajo cero y una particularidad: la sede se encuentra a unos 20 kilómetros del Círculo Polar Ártico.

 

Los deportistas destacaron el orgullo de representar a la provincia de Chubut y a la Argentina en un escenario internacional, y anticiparon que buscarán promocionar la Patagonia en cada instancia de la competencia.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Todo lo que tenés que saber para el festejo de los 120 años de Esquel en el Estadio
2
 Aniversario multitudinario: Esquel celebró sus 120 años
3
 Esquel: 5 empresas compiten por la obra del nexo cloacal de 2.300 millones de pesos
4
 Kelenkén presenta su Cena Show: Danza y música para celebrar el Día de la Mujer
5
 Somos del Cochrane, el equipo sensación de la Futa Cup
1
 Nahuelpán se suma a los 120 años de Esquel con un gran curanto y turismo de experiencia
2
 Triste final: hallaron el cuerpo de Sofía Devries en Punta Cuevas
3
 Esquel se prepara para la inauguración de la renovada Plaza del Cielo
4
 Búsqueda urgente: desapareció en Esquel y piden colaboración a la comunidad
5
 Rodrigo Cardoso: "Crecer en Esquel es un orgullo y fruto del trabajo diario"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -