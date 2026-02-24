Somos del Cochrane, el equipo sensación de la Futa Cup

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). - Viajaron más de 700 km para mostrar sus habilidades con la pelota. Y nosotros no sabíamos nada de ellos. Hasta el nombre de Cochrane lo pronunciábamos mal.

Me senté a transmitir el primer partido de ellos creyendo que para San Patricio de Trevelin podía ser un mero trámite, una victoria asegurada. Nada más alejado de la realidad.

Con el correr de los minutos este grupo de pequeños jugadores, sumado a ellos la jovencita Agustina Gueicha, desplegaron en Futaleufú un increíble juego, el respeto por la pelota, siempre contra el piso, buscando al jugador o la jugadora desmarcada.

Fútbol del mejor. Bien aceitado. Trabajado en los entrenamientos, nunca desorganizados y siempre jugando en grupo. Todo en bloque, nada de individual y mucho de equipo.

Matías Higuera fue el arquero, pero poco lo nombré en las transmisiones de los partidos, porque poco le llegaba la pelota a su área. Lo mejor del campeonato fue Agustina Gueicha, con la camiseta n°61, quien desde el fondo le dio seguridad a su equipo y encima autora de varios goles.

Luego el balón pasaba por Mariano Cortes (n°30), jugador de buen pie, hasta que la pelota le llegaba a Matías Maldonado (n°10) aquel que tenía el pelo teñido del mismo color de la camiseta, para mostrar el sentido de pertenencia y amor por el equipo de Somos del Cochrame.

Y además, como en el truco, llevaron el ancho de espada: Héctor Vidal (camiseta n° 99), terrible goleador. Son de estos pequeños jugadores cuyo nombre habrá que anotarlos en un cuaderno y abrirlos en una década. Si tienen suerte, si la familia los acompaña y si reciben el apoyo de los pequeños comercios o grandes empresas, a estos peques los veremos jugar en las grandes ligas.

Somos del Cochrane, una escuela de fútbol para tener muy en cuenta y si hablamos de la cuenta, la cuenta del primer partido llegó a seis. Un 6 a 0 categórico. Para San Patricio, un eterno aprendizaje.

Tomaron parte del torneo de la categoría 2014/15 de la segunda edición de la Futa Cup un total de tres equipos. Además de San Patricio y Somos del Cochrane se sumó JUNAEB Futaleufú, un equipo local formado a través de un programa educativo con apoyo económico estatal.

Fue un triangular con revancha. Somos del Cochrane ganó tres de los cuatros partidos que jugó. El único partido que no ganó fue el último ante JUNAEB Futaleufú, partido que terminó dos a dos y que lo pudo haber ganado, aunque también lo pudo haber perdido. Hay que tener en cuenta una cosa, que tal vez uno siendo grande no se da cuenta de ello. Son pequeños jugadores, se divierten dentro de la cancha y como todo niño (o niña) los errores son parte del aprendizaje.

Ya eran campeones antes del último partido. Solo hubo que disfrutar de un clásico chileno, bien jugado y sobre todo emotivo.

EL PLANTEL DE SOMOS DEL COCHRANE

Matías Higuera, Luis Leal, Francisco Rivas, Agustín Godoy, Matías Maldonado, Diego Bastías, Agustín Vargas, Joaquín Cisterna, Mariano Cortez, Agustina Gueicha y Héctor Vidal.