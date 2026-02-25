Un camión con animales volcó, su chofer murió y la gente carneó el ganado antes que retiren el cadáver

Un camionero murió tras protagonizar un fatal accidente, al volcar a la altura de Pergamino, en provincia de Buenos Aires. El camión transportaba ganado bovino que había quedado diseminado en el lugar y luego fue carneado por vecinos de la zona aún con el cadáver del chofer en la cabina del vehículo.

Por motivos que permanecen bajo investigación judicial, el conductor perdió el control cuando circulaba por la Ruta 8, el camión despistó, volcó y quedó atravesado parcialmente sobre la cinta asfáltica y la banquina.

El chofer, de unos 50 años, identificado como Cristian Alonso, quedó atrapado dentro de la cabina. Allí personal del SAME que arribó al lugar pudo confirmar que había fallecido. Al lugar acudieron integrantes de una unidad de bomberos, quienes se encargaron de las tareas para liberar el habitáculo.

El camión Iveco gris oscuro con acoplado tipo jaula, transportaba vaquillonas y novillos. El siniestro vial fue registrado en el kilómetro 226 y se produjo minutos antes de las 7:00 del domingo.

El vehículo quedó totalmente atravesado sobre la calzada, lo que obligó a interrumpir totalmente la circulación durante varias horas. La Ruta 8, corredor clave que conecta el norte de la provincia de Buenos Aires con el Área Metropolitana, registró demoras y desvíos mientras se realizaban las tareas de peritaje y remoción del rodado siniestrado.

También trabajaron en el lugar Personal de la Comisaría Segunda de Pergamino, efectivos del Destacamento de Seguridad Vial y móviles de la Patrulla Urbana Municipal.

Debido a este accidente, la carga quedó diseminada y bajo vigilancia. En ese contexto, varias personas se acercaron y comenzaron a faenar las vacas, una situación que fue registrada en videos y fotos y generó un fuerte rechazo en redes sociales.

En antecedentes similares en rutas bonaerenses, la policía dispuso custodia preventiva hasta que la empresa propietaria logró realizar el transbordo de la hacienda, con el objetivo de evitar nuevos incidentes. Algunos de los animales murieron a raíz del vuelco y otros quedaron heridos o deambulando por la ruta tras romperse parte del acoplado.