Taccetta: “Gracias a todas las instituciones presentes, entre todos hacemos una gran ciudad”

En el acto central por el 120° aniversario de la ciudad, el intendente Matías Taccetta brindó un discurso con fuerte contenido institucional y político, en el que puso en valor la historia de Esquel, reconoció el esfuerzo de quienes forjaron la ciudad y trazó una hoja de ruta basada en el crecimiento económico, la unidad social y la planificación a futuro.

Durante el comienzo, el mandatario municipal señaló: “Comienzo este encuentro agradeciendo a nuestros bomberos y brigadistas que han trabajado con esfuerzo, compromiso y profesionalismo durante estos meses combatiendo los incendios iniciados en el Parque Nacional Los Alerces y nuestra Comarca para ellos mi máximo agradecimiento y el de toda la comunidad”, marcando desde el inicio un reconocimiento al trabajo conjunto.

En el marco de la fecha conmemorativa expresó: “Hoy 25 de febrero, con orgullo y con la historia a cuestas, venimos a celebrar que hace 120 años daba sus primeros pasos nuestra querida ciudad de Esquel”, y destacó que la ciudad es el hogar común donde se comparten alegrías, desafíos y esperanzas.

Durante su mensaje rindió homenaje a la comunidad mapuche-tehuelche y a los pueblos originarios, y recordó el proceso histórico iniciado en 1906, cuando las autoridades nacionales decidieron tener una presencia más efectiva en la Patagonia argentina. También hizo mención a las instituciones señeras y a las colectividades migrantes que contribuyeron al crecimiento local, subrayando que “la esencia de nuestra ciudad es su gente construyendo ciudadanía”.

En ese contexto afirmó que “debemos entonces tomar conciencia del enorme esfuerzo humano que ha costado llegar a que Esquel sea la ciudad que hoy habitamos con orgullo”, vinculando el pasado con los desafíos actuales.

Con una mirada puesta en el presente y el futuro, sostuvo que “estimados vecinos y vecinas, es imposible tener más y mejores servicios, más calles asfaltadas, más inclusión social, más empleo y mejor calidad de vida sin tener un verdadero crecimiento económico de manera sostenible y sustentable”, dejando en claro que el desarrollo productivo es una condición indispensable para mejorar la calidad de vida.

Asimismo, convocó a la unidad y al consenso como ejes centrales de la gestión al expresar que “es hora de trabajar aunando esfuerzos, es tiempo del encuentro, de dejar de lado mezquindades que solo sirven para generar divisiones estériles que solo perjudican a nuestra gente”, y agregó que “nadie se salva solo y menos en un municipio pequeño como el nuestro”.

En un tramo de definición política, el intendente manifestó: “Insisto: el desafío es involucrarnos en construir la ciudad que queremos, que soñamos y que nos merecemos, aportando ideas, dejando atrás la demagogia de soluciones simplistas de quienes ignoran las complejidades de la gestión pública”, reforzando la idea de responsabilidad y compromiso en la administración municipal.

Finalmente, reafirmó su vocación de servicio al señalar: “Agradezco a la vida por darme la oportunidad de estar en este lugar para servir a todos y cada uno de los esquelenses con aciertos y desaciertos, pero con la certeza de no quedarnos quietos y de hacer algo distinto cada día para que todos podamos vivir dignamente”, y concluyó que “la esencia de nuestra acción institucional, no puede ser otra que promover, en la medida de las posibilidades, todo lo necesario para que la vida de los vecinos y vecinas se disfrute de la mejor manera posible. Esa es para mí la cuestión fundamental”.