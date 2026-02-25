Plaza del Cielo: "la primera plaza adaptada a la diversidad funcional en toda la República Argentina"

Laura Ibáñez, presidenta de la Asociación de Autismo de Esquel, estuvo presente en el acto de inauguración de la nueva etapa de la Plaza del Cielo en Esquel.



En representación de las familias de Autismo de Esquel, que nuclea más de 140 familias de Esquel y la zona, “incluso familias de Chile”, explicó, agradeció al intendente el acompañamiento en la nueva propuesta para ese espacio público: “La Plaza del Cielo, a partir de hoy, va a ser una plaza adaptada a la diversidad funcional ¿Qué significa esto? Significa que todos los sábados, de 10 a 12 horas del mediodía, va a ser un entorno amigable para las personas dentro del espectro autista El municipio de Esquel se comprometió a que los sábados, de 10 a 12, nuestros chicos, nuestros hijos, nuestros familiares, puedan disfrutar también de estas plazas en un entorno amigable, adaptado a las necesidades de las personas que están dentro del espectro autista”.



Esta decisión tiene algunos puntos clave: “Esto incluye reducción del ruido, sin utilización de maquinarias, ni de sonidos fuertes, ni de música. Y tampoco convocatorios ni aglomeraciones masivas de gente, no van a haber eventos que convoquen mucha gente en ese horario. El municipio de Esquel se comprometió con nosotros a que podamos tener la primera plaza adaptada a la diversidad funcional en toda la República Argentina”.



SL

