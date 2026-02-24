Tierra del Fuego: 140 familias en la calle por el freno de la industria metalúrgica

El polo industrial de Tierra del Fuego atraviesa horas de máxima tensión. Los trabajadores de la empresa Aires del Sur, dedicada a la fabricación de equipos de aire acondicionado de las marcas Electra y Fedders, iniciaron una toma de la planta ubicada en el Parque Industrial de Río Grande. La medida de fuerza surge tras acumular dos meses sin cobrar sus haberes y ante la falta de comunicación por parte de los nuevos propietarios de la firma.

Fábrica ocupada y denuncias de abandono

La decisión, respaldada por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), busca resguardar la maquinaria y los puestos de trabajo. Según denunció el delegado gremial Maximiliano Uriona, la situación es desesperante para las 140 familias afectadas (entre operarios, supervisores y personal fuera de convenio).

"La empresa abandonó a todas las familias. No hay liquidez para abonar salarios y esto es consecuencia directa de la apertura de importaciones, la falta de crédito y el contrabando", afirmó Uriona en declaraciones radiales, vinculando la crisis local con la política económica nacional.

Un escenario de incertidumbre empresarial

La planta atraviesa un complejo panorama desde fines de 2025, tras un cambio de manos en medio de un concurso de acreedores. Desde entonces, la actividad se paralizó. Oscar Martínez, secretario general de la UOM fueguina, destacó que la ocupación se mantendrá hasta que la patronal dé la cara o el Ministerio de Trabajo intervenga con garantías reales.



"Nuestra expectativa es que la empresa se dé cuenta de que no es un kiosco y se siente a negociar. No pueden abandonar a 140 familias como lo hicieron", remarcó la representación gremial.

Efecto dominó en la industria nacional

El conflicto en Aires del Sur no es un hecho aislado. Se produce en sintonía con el reciente cierre de la planta de neumáticos Fate y la eliminación de aranceles al aluminio, dibujando un mapa de fragilidad en el sector manufacturero argentino. La caída del consumo interno y la competencia de productos terminados importados ponen en jaque el régimen de promoción industrial fueguino, histórico motor de la provincia.