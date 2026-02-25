25°
Esquel, Argentina
Miércoles 25 de Febrero de 2026
sociedad
Por Redacción Red43

Lemir celebró la realización de la obra en la Plaza del Cielo: "un espacio totalmente diferente"

La Secretaría de Espacios Verdes de la Municipalidad de Esquel, compartió la emoción de estar realizando un proyecto que lleva varias décadas de proyección.
Por Redacción Red43

Carolina Lemir, Secretaría de Espacios Verdes de la Municipalidad de Esquel, estuvo presente en la inauguración de la Plaza del Cielo, un espacio en el que contó, estuvo trabajando arduamente las últimas semanas junto a todo su equipo, y demostró la emoción de verlo finalmente realizado.

 


“Este fue un sueño que comenzó hace más de 30 años por parte de Néstor (Camino), que está aquí atrás mío. Y la verdad que me emociona decir eso, gracias a ese sueño que él tuvo, hoy estamos acá disfrutando este espacio que es totalmente diferente”.

 


La predisposición municipal para llevarlo a cabo en tiempo récord: “todas las áreas del municipio se lo pusieron como prioridad y eso se notó, para que todos sepan, lleva más de un año que se está diseñando este espacio y donde trabajamos arduamente las últimas semanas, sin respiro, sin descanso”.

 


La Plaza, un espacio para todos: “El agradecimiento a todos aquellos que pusieron el cuerpo y gracias a eso hoy tenemos lo que tenemos. este proyecto simboliza lo que nosotros consideramos que es un verdadero espacio público. Un espacio donde nosotros podemos aprender, podemos jugar, podemos pasarla bien, podemos interactuar, aprender a vivir en comunidad, aprender por ejemplo de los juegos, aprender de los niños, aprender a jugar con otros niños, aprender de la vegetación que tenemos, que después los invito a recorrerlo, hay muchas plantas nativas, por ejemplo”.

 


