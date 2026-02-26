19°
Jueves 26 de Febrero de 2026
26 de Febrero de 2026
sociedad
Por Redacción Red43

Secuestran armas y silenciadores en un operativo por principio de caza furtiva

Ocurrió en Rio Pico. Los implicados eran de Mar Del Plata y utilizaban silenciadores y elementos prohibidos por la normativa.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Dirección de Seguridad de la Policia del Chubut reportó un hecho ocurrido en territorio de la Unidad Regional Esquel.

 

En la Comisaria de Rio Pico, siendo el mediodía de ayer miércoles, personal de la delegación se encontraba realizando control identificación de personas y transito vehicular, en el ingreso a la localidad sobre Ruta 19, acceso ESTE.

 

Al detener la marcha de un vehículo Toyota Hilux, identificaron personas oriundas de Mar Del Plata, junto a otro residente en la localidad de Rio Pico, que vestían ropas camufladas.

 

En tal circunstancia se advierte la presencia de un arma de fuego con funda (estuche), de la cual se exhibe la documentación y convocan a personal de comisaria Rio Pico.

 

Interiorizados de la situación se le solicita a estas personas  permiso de caza provincial el cual no tienen y se constata que transportan tres compensadores - silenciadores, lo cual está prohibido normativa vigente ANMAC – Ley Nacional de Armas y Explosivos.  

 

Se le hace saber a los ocupantes del vehículo los pormenores, en principió se constata que los causantes no poseen permisos de caza.

 

Personal de la dependencia policía se comunica con autoridades del Ministerio Publico Fiscal, avalado por el Dr. Forti y la Dra. Riccondo, establecen en “principio de ejecución a la caza furtiva”, ante lo cual y por ello disponen: el secuestro de todo material transportado (armas, municiones y silenciadores), por más que tengan la documentación respaldatoria.

 

Esto se debe a que constituye un principio del falta a las normas vigentes, entre ellas la Ley Nacional Nro. 22.421. Se aclara que estas personas se acompañaban de una persona del lugar se presume baqueano. Y desde la Comisaría tenían noticia previa que pobladores habian observado a  personas ajenas a la zona de noche con reflectores.

 

SL

 

