19°
22°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 26 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
26 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

8M: Sigue abierta la convocatoria para la muestra de artistas plásticas en el Melipal

La muestra gira en torno a priorizar la temática en torno al trabajo de mujeres y disidencias, en el más amplio de los términos, aunque no será excluyente al momento de la selección.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Subsecretaría de Cultura convoca a mujeres y disidencias a presentar obras de todas las disciplinas (artes visuales, artes escénicas, danza, teatro, música, poesía) para conformar la muestra colectiva del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. 

 


La muestra gira en torno a priorizar la temática en torno al trabajo de mujeres y disidencias, en el más amplio de los términos, aunque no será excluyente al momento de la selección.

 

Este evento tendrá lugar durante todo el mes de marzo en las instalaciones del Centro Cultural Esquel Melipal, proponiendo presentaciones durante los fines de semana a la par de la muestra fija que estará instalada en el Salón Griselda Cea.

 

La recepción de obras se realizará del 9 de febrero al 2 de marzo de lunes a viernes de 7:00 a 20:00 hs en el Centro Cultural Esquel Melipal. En cuanto al resto de las propuestas la inscripción se realizará a través del siguiente formulario:  https://forms.gle/pJZui3zptV1j1EFs7

 

La muestra como tal, será inaugurada el día sábado 7 de marzo, en la sala Gricelda Cea.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 El Telebingo Chubutense premió a varios vecinos de Esquel
2
 En imágenes: así fue la noche aniversario de Esquel
3
 Plaza del Cielo: "Fruto de la educación pública"
4
 Esquel brilló con sus representantes en el tradicional desfile de aniversario
5
 Plaza del Cielo: "La primera plaza adaptada a la diversidad funcional en toda la República Argentina"
1
 Nahuelpán se suma a los 120 años de Esquel con un gran curanto y turismo de experiencia
2
 Esquel se prepara para la inauguración de la renovada Plaza del Cielo
3
 Búsqueda urgente: desapareció en Esquel y piden colaboración a la comunidad
4
 Rodrigo Cardoso: "Crecer en Esquel es un orgullo y fruto del trabajo diario"
5
 El Gobierno nacional elimina aranceles al aluminio chino: un golpe para Aluar y la industria en Chubut
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -