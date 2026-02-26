8M: Sigue abierta la convocatoria para la muestra de artistas plásticas en el Melipal

La Subsecretaría de Cultura convoca a mujeres y disidencias a presentar obras de todas las disciplinas (artes visuales, artes escénicas, danza, teatro, música, poesía) para conformar la muestra colectiva del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.



La muestra gira en torno a priorizar la temática en torno al trabajo de mujeres y disidencias, en el más amplio de los términos, aunque no será excluyente al momento de la selección.

Este evento tendrá lugar durante todo el mes de marzo en las instalaciones del Centro Cultural Esquel Melipal, proponiendo presentaciones durante los fines de semana a la par de la muestra fija que estará instalada en el Salón Griselda Cea.

La recepción de obras se realizará del 9 de febrero al 2 de marzo de lunes a viernes de 7:00 a 20:00 hs en el Centro Cultural Esquel Melipal. En cuanto al resto de las propuestas la inscripción se realizará a través del siguiente formulario: https://forms.gle/pJZui3zptV1j1EFs7

La muestra como tal, será inaugurada el día sábado 7 de marzo, en la sala Gricelda Cea.

