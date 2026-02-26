“Es un sueño cumplido”: celebran mejoras en el skatepark de Esquel

La reciente instalación de luminarias en el skatepark de Esquel fue recibida con entusiasmo por la comunidad skater. Lucas “Dibu” Giménez, profesor de skate e integrante de Patagonia Freestyle, aseguró que se trata de “un sueño cumplido” después de mucho tiempo de espera.

“Sí, totalmente, es un sueño cumplido realmente. Después de casi ocho años que se inauguró la pista, eran parte del pliego original, así que siempre fue algo que añoramos. Es un sueño tener la pista así iluminada y cuando esté completa con los faros que faltan, más todavía, va a ser precioso”, expresó. Y agregó: “Ya así está utilizable y va a ser mucho mejor cuando esté completo”.

Giménez remarcó que la iluminación es muy importante en una ciudad donde los días de invierno son muy cortos. “Acá en Esquel te extiende las horas de luz. Como todo esquelense sabe, en pleno invierno los días se hacen súper cortos y te da esas horitas extra para venir a entrenar o distenderse después del trabajo”, señaló. También destacó que el skate es una práctica elegida por niños, adolescentes y adultos: “Hay mucha gente que sale tarde de trabajar y necesita esa horita para hacer su ejercicio acá a diario. Es un deporte libre y es un horario que elige mucha gente”.

Según indicó, el espacio es utilizado por más de 50 o 60 personas y mantiene actividad constante durante todo el día: “A la mañana, a la tarde, los chicos cuando salen de la escuela, y ahora con las luces se extiende ese horario”.

En el lugar funcionan actualmente dos disciplinas dentro de la escuelita: skate y quad skate. “La escuela la manejamos a través de la asociación Patagonia Freestyle, que engloba todos los deportes de acción que se practican acá en el skatepark: skate, quad skate y BMX”, detalló. Además, adelantó que está organizando un grupo para adultos ante la creciente demanda.

Sobre el rol de la asociación, explicó: “Implica mucha responsabilidad, pero también que los skaters tengan mayor peso institucional, puedan acceder a más ayuda municipal y tener mejor representatividad. Somos un montón de chicos y es importante tener un ente que nos represente”.

En ese sentido, subrayó que la organización también abre la puerta a competencias de mayor nivel. “Hace que puedan llegar campeonatos nacionales y provinciales, profesionaliza el skate de alguna manera. Este es un skatepark de buena capacidad y técnicamente está buenísimo para hacer campeonatos”, afirmó.

Finalmente, Giménez pidió que las obras continúen y que se avance con tareas de mantenimiento. “Para que quede mucho mejor la pista, hace falta arreglar las grietas, que es un mantenimiento recurrente en todas las pistas. También invertir en pintura específica para rampas”, señaló. Y valoró el proyecto de integrar el espacio como plaza pública: “Está buenísimo, porque la mayoría de las pistas en Argentina son públicas y abiertas, donde uno puede ir en cualquier momento del día y distenderse a su manera”.

R.G.