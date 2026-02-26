Comienzan las inscripciones de la Escuela de Danzas Árabes y la Escuela de Folclores Árabes de la Asociación Sirio Libanesa

La Escuela de Danzas Árabes y la Escuela de Folclores Árabes de la Asociación Sirio Libanesa abren sus puertas a un nuevo año lleno de arte, formación y escenarios compartidos.
Este 2026 llega con propuestas innovadoras en la enseñanza, el desarrollo técnico y la puesta en escena de los espectáculos que realizaremos en julio y diciembre, apostando a procesos creativos más profundos y experiencias escénicas de mayor nivel.
Equipo docente:
• Directora y profesora: Karem Boudargham
• Profesor de Folclores Árabes: Pablo Cárdenas
• Profesora niveles iniciales: Tatiana Sobieraj
• Profesoras auxiliares: Juliana Agüero, Flor Nahuelquir y Tatiana Armada
Un espacio donde la tradición se encuentra con la evolución, donde cada alumno descubre su propio camino en la danza, y donde el escenario es parte fundamental del aprendizaje.
Inscripción online: 1169376383
Inscripción presencial los días 26, 27 de febrero, y 2 y 3 de marzo, de 18 a 21 horas
La inscripción tiene un valor individual de 5 mil pesos, o grupo familiar: 10 mil pesos.
SL