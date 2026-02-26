23°
Jueves 26 de Febrero de 2026
26 de Febrero de 2026
sociedad
Por Redacción Red43

Comienzan las inscripciones de la Escuela de Danzas Árabes y la Escuela de Folclores Árabes de la Asociación Sirio Libanesa

La inscripción presencial comienza hoy y será los días 26, 27 de febrero, y 2 y 3 de marzo, de 18 a 21 horas. También online. Detalles y horarios.
La Escuela de Danzas Árabes y la Escuela de Folclores Árabes de la Asociación Sirio Libanesa abren sus puertas a un nuevo año lleno de arte, formación y escenarios compartidos.

 

Este 2026 llega con propuestas innovadoras en la enseñanza, el desarrollo técnico y la puesta en escena de los espectáculos que realizaremos en julio y diciembre, apostando a procesos creativos más profundos y experiencias escénicas de mayor nivel.

 

 Equipo docente:
    •    Directora y profesora: Karem Boudargham
    •    Profesor de Folclores Árabes: Pablo Cárdenas
    •    Profesora niveles iniciales: Tatiana Sobieraj
    •    Profesoras auxiliares: Juliana Agüero, Flor Nahuelquir y Tatiana Armada

 

Un espacio donde la tradición se encuentra con la evolución, donde cada alumno descubre su propio camino en la danza, y donde el escenario es parte fundamental del aprendizaje.

 

Inscripción online: 1169376383

 

Inscripción presencial los días 26, 27 de febrero, y 2 y 3 de marzo, de 18 a 21 horas

 

La inscripción tiene un valor individual de 5 mil pesos, o grupo familiar: 10 mil pesos.

 

SL

 

 

