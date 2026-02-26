En el piano desde el año y medio: quien es el chico que tocó el Himno Argentino en las calles de Nueva York

Alejo Echevesti, un joven de tan solo 15 años, se está consolidando como una nueva promesa del piano. En un viaje a Nueva York, demostró su impresionante habilidad interpretativa, sorprendiendo a transeúntes y usuarios de redes sociales por igual. Durante una tarde tranquila, mientras paseaba por el impresionante centro comercial Oculus en el World Trade Center, decidió que era el momento perfecto para deleitar a quienes lo rodeaban con una emocionante interpretación del Himno Nacional Argentino. Describe la experiencia con humildad y emoción: "El piano estaba ahí, disponible, y el Himno es una de esas piezas que toco una y otra vez, representa mucho para mí", compartió Alejo.

Lo que comenzó como un acto espontáneo de expresión artística, rápidamente capturó la atención colectiva, no solo de aquellos presentes en el momento, siendo grabado por varios que pasaban por el lugar, sino que también de una audiencia mucho más amplia en redes sociales.

El video de su actuación, publicado en sus perfiles de TikTok (@alejo_pianista) e Instagram (@alejo_echevesti), no tardó en viralizarse. La respuesta del público fue abrumadora, con numerosos comentarios de compatriotas que compartieron su emoción y orgullo. "Es increíble ver tal apoyo. Siento una felicidad genuina al leer tantos mensajes positivos y de aliento de gente que nunca he conocido personalmente", señaló Alejo, mostrando una gratitud tan genuina como su pasión por el piano.

Detrás de esta notable presentación hay una historia de talento natural combinado con dedicación. Alejo comenzó a tomar lecciones de piano hace apenas un año y medio, y desde entonces no ha dejado de mejorar, aprovechando la amplitud de recursos que las plataformas digitales ofrecen para compartir y documentar su proceso. Con esta reciente actuación, ha conseguido romper el pequeño círculo de sus seguidores iniciales, insinuando una carrera que podría fácilmente llegar a ser internacional.

El asombro inicial de los transeúntes en el Oculus ante su interpretación sincera generó una cadena de eventos que continúa formándose. Para Alejo, tocar el piano es más que una pasión; se trata de una forma de vida que ahora está preparándose para explorar con más profundidad el potencial que el mundo le tiene reservado.

El futuro para Alejo Echevesti luce brillante. Aunque todavía joven, su talento y apasionada dedicación al arte de la música lo encaminan hacia grandes cosas. Este episodio en Nueva York es probablemente solo el primero de muchos escenarios en los que Alejo hará que su nombre resuene, conquistando corazones con cada nota. Cada interpretación que comparte con el mundo señala que la música, al igual que su inspirador viaje personal, puede cruzar todas las fronteras.