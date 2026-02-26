Milei apuntó a Aluar en medio de la polémica por precios y cierres

El presidente Javier Milei volvió a encender la polémica al lanzar duras críticas contra un grupo de empresarios a quienes acusó de integrar un “sistema corrupto” que, según afirmó, perjudicó durante años a la economía argentina mediante distorsiones en los precios y prácticas proteccionistas.



A través de sus redes sociales, el mandatario apuntó directamente contra Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint; contra Javier Madanes Quintanilla, propietario de Aluar y de Fate; y contra Roberto Méndez, titular de Neumen.

Con tono irónico, Milei los rebautizó como “Don Chatarrín de los Tubitos Caros”, “Don Gomita Alumínica” y el “Señor Lengua Floja”. En un mensaje titulado “Batalla cultural”, el Presidente sostuvo que el comportamiento de estos directivos dejó “en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien” y los responsabilizó por las irregularidades en los precios del aluminio y los neumáticos.



En particular, el señalamiento a Aluar —la principal productora de aluminio primario del país y una de las empresas industriales más importantes de la Patagonia— puso el foco en la discusión sobre precios internos y competitividad.

Aluar, con su planta central en Puerto Madryn, es la única productora de aluminio primario de la Argentina y uno de los mayores consumidores industriales de energía eléctrica del país. Su producción abastece tanto al mercado interno como a la exportación y es insumo clave para industrias como la automotriz, la construcción y el packaging.



El cruce se da en un contexto de debate sobre apertura de importaciones, desregulación de mercados y revisión de estructuras de costos. Desde el Gobierno sostienen que durante años determinados sectores operaron al amparo de esquemas que limitaron la competencia y encarecieron precios para consumidores y empresas.



La tensión con Madanes Quintanilla se profundizó luego del anuncio del cierre de Fate, histórica fábrica de neumáticos, lo que generó preocupación por el impacto en el empleo industrial. Para el Presidente, estas decisiones empresariales forman parte de una dinámica que —según su visión— expone las distorsiones acumuladas en el modelo económico anterior.



El enfrentamiento marca un nuevo capítulo en la relación entre el Gobierno nacional y parte del empresariado industrial, en momentos en que la administración Milei impulsa reformas estructurales orientadas a la apertura económica y la reducción de regulaciones.



En ese marco, Aluar quedó en el centro del debate público, no solo por su peso estratégico en la economía argentina, sino también por su rol en la discusión sobre precios, competitividad y el futuro de la industria nacional.