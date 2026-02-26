23°
Jueves 26 de Febrero de 2026
Ignacio Torres fue invitado por Milei a la Argentina Week en Nueva York

El gobernador de Chubut fue uno de los varios mandatarios provinciales convocados por el Presidente para participar del evento en Estados Unidos, donde se buscará atraer inversiones para el país. 
Por Redacción Red43

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, fue invitado a participar de la Argentina Week, el encuentro que se realizará del 9 al 11 de marzo en la ciudad de Nueva York y que será encabezado por el presidente Javier Milei.

 

La convocatoria, cursada a través de la Cancillería, incluyó a varios gobernadores con el objetivo de que acompañen la agenda institucional prevista en Estados Unidos. El evento reunirá a empresarios, ejecutivos de bancos y referentes del sector financiero internacional.

 

Las actividades se desarrollarán en sedes del distrito financiero de Manhattan, entre ellas la torre de JP Morgan y el edificio del Bank of America. Milei será uno de los principales oradores del encuentro, que incluirá exposiciones de funcionarios del área económica y paneles vinculados a inversiones y mercados de capitales.

 

Según lo previsto, la Argentina Week contará con la participación de más de 30 directivos de empresas internacionales y representantes del sistema financiero. Entre los ejes temáticos se encuentra la promoción del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y el análisis del contexto económico y geopolítico.

 

La invitación a Torres se enmarca en esta agenda institucional, que busca presentar oportunidades de inversión y fortalecer vínculos con actores económicos internacionales.

 

 

R.G.

 

