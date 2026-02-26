Ignacio Torres fue invitado por Milei a la Argentina Week en Nueva York

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, fue invitado a participar de la Argentina Week, el encuentro que se realizará del 9 al 11 de marzo en la ciudad de Nueva York y que será encabezado por el presidente Javier Milei.

La convocatoria, cursada a través de la Cancillería, incluyó a varios gobernadores con el objetivo de que acompañen la agenda institucional prevista en Estados Unidos. El evento reunirá a empresarios, ejecutivos de bancos y referentes del sector financiero internacional.

Las actividades se desarrollarán en sedes del distrito financiero de Manhattan, entre ellas la torre de JP Morgan y el edificio del Bank of America. Milei será uno de los principales oradores del encuentro, que incluirá exposiciones de funcionarios del área económica y paneles vinculados a inversiones y mercados de capitales.

Según lo previsto, la Argentina Week contará con la participación de más de 30 directivos de empresas internacionales y representantes del sistema financiero. Entre los ejes temáticos se encuentra la promoción del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y el análisis del contexto económico y geopolítico.

La invitación a Torres se enmarca en esta agenda institucional, que busca presentar oportunidades de inversión y fortalecer vínculos con actores económicos internacionales.

R.G.