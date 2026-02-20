19°
Viernes 20 de Febrero de 2026
20 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Diego Brandán asume como secretario de Pesca de Chubut

Reemplaza a Andrés Arbeletche, quien agradeció públicamente al gobernador Ignacio Torres y confirmó que seguirá colaborando con la gestión desde otro rol.
Por Redacción Red43

El gobernador de Chubut dispuso cambios en la conducción de la Secretaría de Pesca y puso en marcha una nueva etapa para el sector, con eje en el ordenamiento, el fortalecimiento de la fiscalización y una agenda estratégica de desarrollo.

 

El hasta ahora subsecretario Diego Brandán fue designado al frente del área, mientras que Andrés P. Arbeletche dejó el cargo y continuará vinculado a la gestión como asesor. A través de su cuenta en X, el funcionario saliente expresó su agradecimiento al mandatario por los dos años al frente de la cartera y señaló que dio “un paso al costado” ante los cambios que se proyectan en la política pesquera, ratificando su voluntad de seguir acompañando desde el lugar que le toque.

 

Según trascendió, también dejaría su cargo la directora de Puertos General de Puertos, Gisela Silva. Mientras tanto, a la nueva estructura se incorpora Alejandro Petovello, quien coordinará la Mesa de Desarrollo Pesquero.

 

Entre los ejes de la nueva gestión se destacan las gestiones ante Nación para eliminar los derechos de exportación bajo un esquema de reinversión productiva; el dragado y la mejora de la infraestructura portuaria; el refuerzo del control en la Milla 200 frente a la pesca ilegal; y la recuperación de facultades provinciales de fiscalización y trazabilidad.

 

 

 

R.G.

 

