Se partió el bloque de diputados oficialistas: González y Tamame forman uno aparte

Los diputados provinciales Sergio González y Mariela Tamame oficializaron la conformación de un nuevo bloque legislativo denominado “Chubut Unido”. Antes integraban el bloque Despierta Chubut, que responde al gobernador Ignacio Torres.

La presentación fue realizada ante la Presidencia de la Legislatura de la Provincia del Chubut y el documento ingresó por Mesa de Entradas el 18 de febrero de 2026, quedando formalizada la nueva bancada dentro del cuerpo.

En la nota, los legisladores expresaron: “Por medio de la presente, quienes suscriben, Diputados Provinciales Sergio Daniel González y Mariela Tamame, nos dirigimos a esa Presidencia a fin de comunicar formalmente la constitución del Bloque Parlamentario denominado Chubut Unido”.

Además, se informó que Sergio González será el presidente del nuevo espacio, “con todos los derechos, deberes y atribuciones que el Reglamento Orgánico reconoce a los bloques parlamentarios”.

Finalmente, los diputados solicitaron que se tenga por constituido el bloque y señalaron que su domicilio institucional será el correspondiente a la sede de la Legislatura, sin perjuicio de las comunicaciones administrativas que se realicen posteriormente.

De acuerdo a consultas realizadas por Red43 esta situación es un coletazo de la mala relación entre el sector pesquero y el gobierno provincial teniendo en cuenta que Sergio González es hermano de Gustavo el presidente de la Cámara que agrupa a la flota amarilla del Puerto de Rawson. Pero hay otro dato político que no puede soslayarse: la diputada Mariela Tamame responde al intendente de Rawson Damián Biss lo cual abre desde ahora un escenario político incierto dentro de las alianzas realizadas en las últimas elecciones. De todas maneras y con algunos diputados aliados, Torres no perdería la mayoría en la Legislatura provincial.

Con información de El Chubut y propia