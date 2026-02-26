21°
22°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 26 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43EsquelDeportesBoxeo
26 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Boxeo en Esquel: La nueva Comisión busca garantizar cuatro festivales anuales

Tras la formación de la nueva Comisión Municipal de Boxeo presidida por Marina Naulipan, el organismo busca establecer un calendario de hasta cuatro festivales por año. Su rol será fiscalizar el cumplimiento de requisitos en cada evento.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Tras el anuncio del regreso del boxeo al Gimnasio Municipal, la recientemente conformada Comisión Municipal de Boxeo brindó detalles sobre su rol y las metas para esta nueva etapa. Luego de un periodo de inactividad y un posterior proceso electoral, el organismo se encuentra plenamente operativo y con una agenda de trabajo definida.

 

Continuidad y ritmo de competencia

 

César Henríquez subrayó que la prioridad de la gestión es evitar los "parates" prolongados que afecten el rendimiento de los deportistas. "El boxeo es un deporte que se entrena todos los días y los púgiles necesitan mostrar ese esfuerzo ante su público. La idea es que los festivales sean más seguidos; pretendemos hacer tres o cuatro durante el año", explicó.

 

La nueva comisión, que cuenta con Marina Nahuelpan como presidenta, comenzará a reunirse formalmente la próxima semana para coordinar los detalles técnicos de la velada del 13 de marzo, tras la propuesta acercada por el entrenador Rodrigo Peláez.

 

El rol de la Comisión: Fiscalizar, no organizar

 

Henríquez fue categórico al definir las funciones del cuerpo colegiado para evitar confusiones en la comunidad: "La función de la comisión es fiscalizar, no organizar. Nosotros nos encargamos de que el organizador del evento cumpla con todos los requisitos técnicos, médicos y de seguridad que se exigen para que el espectáculo sea serio y seguro".

 

Con esta nueva estructura, Esquel busca recuperar el protagonismo boxístico en la región, brindando un marco de transparencia y regularidad a una disciplina que históricamente ha convocado multitudes en la ciudad.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Golpe al narcomenudeo en Esquel: Desarticulan un punto de venta con modalidad "Kiosco" y "Delivery"
2
 Accidente en Ruta 40: Chocaron un auto y una camioneta
3
 Cuba: interceptaron una embarcación civil de Estados Unidos y mataron a cuatro tripulantes
4
 Un metro y medio bajo la nieve, sin poder respirar: el milagroso rescate de un esquiador
5
 La amenazante despedida de un motochorro de 14 años: “Todo vuelve, manga de antichorros”
1
 Esquel se prepara para la inauguración de la renovada Plaza del Cielo
2
 Búsqueda urgente: desapareció en Esquel y piden colaboración a la comunidad
3
 Rodrigo Cardoso: "Crecer en Esquel es un orgullo y fruto del trabajo diario"
4
 El Gobierno nacional elimina aranceles al aluminio chino: un golpe para Aluar y la industria en Chubut
5
 El Jardín 4401 inicia el ciclo con vacantes en el turno mañana
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -