Boxeo en Esquel: La nueva Comisión busca garantizar cuatro festivales anuales

Tras el anuncio del regreso del boxeo al Gimnasio Municipal, la recientemente conformada Comisión Municipal de Boxeo brindó detalles sobre su rol y las metas para esta nueva etapa. Luego de un periodo de inactividad y un posterior proceso electoral, el organismo se encuentra plenamente operativo y con una agenda de trabajo definida.

Continuidad y ritmo de competencia

César Henríquez subrayó que la prioridad de la gestión es evitar los "parates" prolongados que afecten el rendimiento de los deportistas. "El boxeo es un deporte que se entrena todos los días y los púgiles necesitan mostrar ese esfuerzo ante su público. La idea es que los festivales sean más seguidos; pretendemos hacer tres o cuatro durante el año", explicó.

La nueva comisión, que cuenta con Marina Nahuelpan como presidenta, comenzará a reunirse formalmente la próxima semana para coordinar los detalles técnicos de la velada del 13 de marzo, tras la propuesta acercada por el entrenador Rodrigo Peláez.

El rol de la Comisión: Fiscalizar, no organizar

Henríquez fue categórico al definir las funciones del cuerpo colegiado para evitar confusiones en la comunidad: "La función de la comisión es fiscalizar, no organizar. Nosotros nos encargamos de que el organizador del evento cumpla con todos los requisitos técnicos, médicos y de seguridad que se exigen para que el espectáculo sea serio y seguro".

Con esta nueva estructura, Esquel busca recuperar el protagonismo boxístico en la región, brindando un marco de transparencia y regularidad a una disciplina que históricamente ha convocado multitudes en la ciudad.