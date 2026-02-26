Boxeo: Milagro González busca el título AMBAPA en Esquel

En medio de una intensa preparación física y técnica, Milagros González compartió sus expectativas ante lo que será su primer combate oficial en su ciudad natal. Con el respaldo de su entrenador Rodrigo Peláez y el acompañamiento del municipio, la joven promesa busca no solo una victoria, sino también proyectar su carrera a nivel nacional.

Esquel: Un debut esperado

Pese a su vasta experiencia en el ring, el destino le debía a Milagros una pelea frente a su público. "Nos estamos preparando muy bien. Es la primera vez que me voy a presentar acá y le agradezco a todos por darme esta oportunidad. Vamos a dar lo mejor para ganar", expresó González.

Respecto a su oponente, Nazarena Roca (del equipo de Rawson), Milagro se mostró cauta: "Es una rival muy buena y dura, así que nos estamos preparando específicamente para eso". El cinturón de la Asociación de Managers y Boxeadores Argentinos Profesional y Amateur (AMBAPA) en la categoría de 54 kg será el gran premio de la noche.

Rumbo al gimnasio de "Látigo" Coggi

Más allá del título en juego, esta velada tiene un objetivo fundamental para su crecimiento profesional: recaudar fondos para una experiencia de entrenamiento de alto rendimiento en Buenos Aires.

"Tengo una invitación para ir unos días con el equipo de "Coggi", adelantó Milagro. La meta es clara: "La idea es hacer una preparación con ellos, guantear con las boxeadoras que tienen, que son muy buenas, y así poder sumar más experiencia para mi carrera".