Lago Puelo: Culpables por robo y tentativa de homicidio contra un policía

Un jurado popular en Lago Puelo declaró culpables a Cifuentes, Verón y Geminiani Lozada por el raid delictivo en Las Golondrinas. Este último sumó la condena por intentar asesinar a un policía de dos balazos durante la huida.
Por Redacción Red43

Tras una intensa deliberación en los tribunales locales, un jurado popular dictó este jueves el veredicto de culpabilidad para los tres jóvenes acusados de una violenta seguidilla delictiva ocurrida en el paraje Las Golondrinas. El tribunal ciudadano respaldó la acusación de la Fiscalía, confirmando la responsabilidad de los imputados en un plan criminal que estuvo a centímetros de convertirse en tragedia en la zona norte de la Comarca.

 

Una noche de asedio en Las Golondrinas

 

El raid delictivo quedó acreditado el 8 de marzo de 2024. Según las pruebas presentadas en el debate, Cifuentes (20), Verón (21) y Geminiani Lozada (23) circulaban en un Chevrolet Corsa con el objetivo de robar viviendas en el paraje perteneciente al ejido de Lago Puelo. Su primer intento fue frustrado por los gritos de una vecina que, al notar que los delincuentes acechaban su casa con las luces del auto apagadas, logró ahuyentarlos bajo amenaza de llamar a la policía.

 

El ataque al oficial: "A 50 centímetros de la muerte"

 

La situación alcanzó su punto más crítico durante la fuga. Los delincuentes se toparon con un Oficial Inspector que acudía al lugar en su vehículo particular. Lejos de acatar la voz de alto, el conductor del Corsa realizó una maniobra táctica, colocando el auto de costado para facilitar el ataque.

 

Desde el asiento trasero, Lucas Geminiani Lozada efectuó dos disparos con un revólver calibre 22. El peritaje presentado ante el jurado fue contundente: las balas impactaron en un faro y en un neumático del vehículo, pasando a escasos 50 centímetros del cuerpo del efectivo policial. La persecución culminó con el vuelco de la camioneta del oficial, momento que los malvivientes aprovecharon para descartar el arma antes de ser capturados.

 

Próximos pasos judiciales

 

Con el veredicto de culpabilidad ya firme en Lago Puelo, el proceso entra en su etapa final. En los próximos días se llevará a cabo la audiencia de cesura, donde el juez técnico escuchará los pedidos de pena de las partes y determinará cuántos años de prisión efectiva deberá cumplir cada uno de los condenados por los hechos en Las Golondrinas.

 

