Tragedia en el Atlántico: se hundió el pesquero Marina Z y buscan a un tripulante desaparecido

El pesquero Marina Z se hundió este miércoles por la noche en aguas del Atlántico argentino cuando navegaba desde San Antonio Oeste hacia Quequén, donde iba a ser desmantelado.

Cuatro de los cinco tripulantes lograron ser rescatados con vida por el buque Heleno A, que acompañaba la travesía y los trasladó de regreso al puerto rionegrino. Allí fueron asistidos por personal médico.

En tanto, continúa el operativo de búsqueda del maquinista, único desaparecido hasta el momento. Las causas del hundimiento son materia de investigación.

R.G.