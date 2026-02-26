19°
22°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 26 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 policiales Chubut
26 de Febrero de 2026
policiales |
Por Redacción Red43

Tragedia en el Atlántico: se hundió el pesquero Marina Z y buscan a un tripulante desaparecido

La embarcación navegaba desde San Antonio Oeste hacia Quequén para ser desguazada. Cuatro marineros fueron rescatados con vida y continúa el operativo para hallar al maquinista.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El pesquero Marina Z se hundió este miércoles por la noche en aguas del Atlántico argentino cuando navegaba desde San Antonio Oeste hacia Quequén, donde iba a ser desmantelado.

 

Cuatro de los cinco tripulantes lograron ser rescatados con vida por el buque Heleno A, que acompañaba la travesía y los trasladó de regreso al puerto rionegrino. Allí fueron asistidos por personal médico.

 

En tanto, continúa el operativo de búsqueda del maquinista, único desaparecido hasta el momento. Las causas del hundimiento son materia de investigación.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 El Telebingo Chubutense premió a varios vecinos de Esquel
2
 En imágenes: así fue la noche aniversario de Esquel
3
 Plaza del Cielo: "Fruto de la educación pública"
4
 Esquel brilló con sus representantes en el tradicional desfile de aniversario
5
 Plaza del Cielo: "La primera plaza adaptada a la diversidad funcional en toda la República Argentina"
1
 Nahuelpán se suma a los 120 años de Esquel con un gran curanto y turismo de experiencia
2
 Esquel se prepara para la inauguración de la renovada Plaza del Cielo
3
 Búsqueda urgente: desapareció en Esquel y piden colaboración a la comunidad
4
 Rodrigo Cardoso: "Crecer en Esquel es un orgullo y fruto del trabajo diario"
5
 El Gobierno nacional elimina aranceles al aluminio chino: un golpe para Aluar y la industria en Chubut
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -