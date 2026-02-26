19°
Jueves 26 de Febrero de 2026
26 de Febrero de 2026
Rechazan pedido de la exministra Huichaqueo: seguirá siendo trasladada en patrulleros

La defensa había solicitado un cambio de vehículo para ser trasladada en función de su estado de salud. Está detenida por hechos de corrupción.
La jueza de ejecución Laura Martini ratificó que Leticia Huichaqueo -condenada por delitos contra la administración pública- se siga movilizando en patrulleros en función de sus tratamientos de salud mientras sigue cumpliendo su condena en la modalidad de arresto domiciliario.
La resolución la adoptó ante un pedido de su defensora Lorena Elisaincin que describió condiciones supuestamente no adecuadas para el traslado de Huichaqueo. La postura de la representante del Ministerio Público Fiscal Analía Acuña, fue la de igualdad de tratamiento para la ex funcionaria como con cualquier otra persona condenada o privada de su libertad.
No obstante, la magistrada pidió al Ministerio de Seguridad de la Provincia presentar un relevamiento de los móviles que posee en la localidad de Gaiman donde se encuentra detenida Huichaqueo. “No habrán modificaciones a lo que yo resolví oportunamente, pero se pedirá al Ministerio de Seguridad que disponga de móviles adecuados en cuanto a condiciones de seguridad e higiene”, indicó la jueza de ejecución en parte de su resolución.

 

Fuente; MPF

 

 

