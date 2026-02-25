No les quiso dar efectivo a cambio de una transferencia y le pegaron un tiro en la nuca: está grave

El martes en horas de la tarde, un comerciante de 40 años recibió un disparo en la nuca por parte de un desconocido y ahora permanece internado en grave estado.

El hombre fue baleado en su local comercial del barrio Cerro Solo, en Comodoro Rivadavia, luego de negarse a entregar dinero en efectivo a dos jóvenes que ofrecían realizar una transferencia a través de una aplicación de pago.

El ataque ocurrió en el comercio ubicado sobre la calle Mariano Rodríguez al 1700. Allí se encontraba el propietario junto a su pareja cuando llegaron dos individuos que comenzaron a conversar con él y le propusieron concretar una operación: entregar efectivo a cambio de una supuesta transferencia mediante Mercado Pago.

El hombre rechazó la propuesta y los sospechosos se retiraron del lugar. Sin embargo, cerca de una hora más tarde regresaron al comercio y, en esas circunstancias, uno de ellos efectuó al menos un disparo que impactó en la cabeza del comerciante, tras lo cual ambos huyeron corriendo.

Luego del hecho se dio aviso a los servicios de emergencia. Una ambulancia del 107 trasladó a la víctima al hospital, donde permanece en coma y en estado crítico.

En el lugar intervino personal policial de la Seccional Quinta, que trabajó en la zona relevando cámaras de seguridad y recabando testimonios para identificar a los agresores.