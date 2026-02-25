24°
Miércoles 25 de Febrero de 2026
25 de Febrero de 2026
policiales
Por Redacción Red43

Modelo, miss belleza y narco deberá sentarse en el banquillo por traficar junto a su pareja

Martina Oliva fue detenida por ser líder de una organización criminal dedicada al transporte de estupefacientes. Comenzó el juicio en el que también estará Joaquín Tolaba, su amante y  cómplice.
Por Redacción Red43

A la hora de la presentación de su caso, el fiscal general Eduardo Villalba, coordinador del Distrito Salta del Ministerio Público, fue enfático: afirmó que hay abundante evidencia para probar que Joaquín Tolaba y la modelo Martina Oliva, ex Miss Belleza Orán, eran líderes de una organización criminal que ejecutó decenas de viajes de transporte de estupefacientes hasta que el 6 de febrero del año pasado fueron detenidos tras un megaoperativo que incluyó una persecución a más de 180 kilómetros por hora cerca del límite entre Salta y Jujuy y el secuestro de 15 kilos de marihuana.

 

La audiencia ante el Tribunal Oral Federal N°1 de Salta, integrado por las juezas María Alejandra Cataldi, Gabriela Catalano y Marta Liliana Snopek, tuvo una particularidad: los acusados siguieron el inicio del juicio por Zoom y se negaron a prestar declaración.

 

Pero el fiscal Villalba requirió la presencia física de ambos en la sala de debate; para sostenerlo, afirmó que la exposición de Oliva en redes sociales, a pesar de estar en condición de prisión domiciliaria −a la que la fiscalía se opuso−, ameritaba que se la obligara a estar de cuerpo presente en el juicio en su contra, y no a través de una pantalla. La modelo suele publicar contenido en la web mostrando sus prendas de ropa y otro tipo de lujos. Además, tiene un emprendimiento en el que vende carteras e indumentaria femenina.

 

El tribunal hizo lugar al pedido de la fiscalía y, desde la próxima audiencia, Tolaba y la llamada “narcomodelo”, de 24 años, estarán sentados en el banquillo en la salta de debate.

 

 

