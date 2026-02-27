18°
21°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 27 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 policiales
27 de Febrero de 2026
policiales |
Por Redacción Red43

A las trompadas en el Banco: una pelea familiar desató un escándalo en una sucursal céntrica

Ocurrió en el local de pleno centro de Comodoro Rivadavia y debió intervenir la policía. Viejos rencores desataron la gresca en medio de clientes y empleados asombrados. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un conflicto entre miembros de una misma familia derivó este jueves en un violento episodio dentro de la sucursal del Banco del Chubut de Comodoro Rivadavia ubicada en la intersección de San Martín y España. La situación obligó a la intervención de efectivos policiales y de una ambulancia del sistema de emergencias.

 

Según la información obtenida en el lugar, una mujer que esperaba ser atendida junto a un menor fue increpada por una pareja con la que mantendría diferencias previas. El cruce verbal escaló rápidamente a empujones y golpes en plena sala de espera, lo que generó momentos de nerviosismo entre clientes y trabajadores de la entidad.

 

Como resultado del incidente, uno de los hombres involucrados fue demorado por la Policía, señalado por la presunta agresión a un familiar. A diferencia de las primeras versiones que circularon, no hubo exhibición ni presencia de armas durante el hecho.

 

En medio del altercado, una persona de edad avanzada cayó al suelo y sufrió una lesión leve. Personal sanitario la asistió en el lugar y, de acuerdo con las primeras evaluaciones, no fue necesario su traslado a un centro de salud. El operativo se extendió durante varios minutos y provocó preocupación entre quienes se encontraban en la zona céntrica al momento de la intervención.

 

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 El legado del "Pato" Vidal sigue vivo: Su hijo volvió a abrir las puertas del local
2
 Golpe al narcomenudeo en Esquel: Desarticulan un punto de venta con modalidad "Kiosco" y "Delivery"
3
 "Unas palabras para volver": Habló el referente de la empresa de buceo tras la tragedia de Sofía Devries
4
 Rechazan pedido de la exministra Huichaqueo: seguirá siendo trasladada en patrulleros
5
 Milei apuntó a Aluar en medio de la polémica por precios y cierres
1
 Esquel se prepara para la inauguración de la renovada Plaza del Cielo
2
 Búsqueda urgente: desapareció en Esquel y piden colaboración a la comunidad
3
 Rodrigo Cardoso: "Crecer en Esquel es un orgullo y fruto del trabajo diario"
4
 El Gobierno nacional elimina aranceles al aluminio chino: un golpe para Aluar y la industria en Chubut
5
 El Jardín 4401 inicia el ciclo con vacantes en el turno mañana
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -