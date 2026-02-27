A las trompadas en el Banco: una pelea familiar desató un escándalo en una sucursal céntrica

Un conflicto entre miembros de una misma familia derivó este jueves en un violento episodio dentro de la sucursal del Banco del Chubut de Comodoro Rivadavia ubicada en la intersección de San Martín y España. La situación obligó a la intervención de efectivos policiales y de una ambulancia del sistema de emergencias.

Según la información obtenida en el lugar, una mujer que esperaba ser atendida junto a un menor fue increpada por una pareja con la que mantendría diferencias previas. El cruce verbal escaló rápidamente a empujones y golpes en plena sala de espera, lo que generó momentos de nerviosismo entre clientes y trabajadores de la entidad.

Como resultado del incidente, uno de los hombres involucrados fue demorado por la Policía, señalado por la presunta agresión a un familiar. A diferencia de las primeras versiones que circularon, no hubo exhibición ni presencia de armas durante el hecho.

En medio del altercado, una persona de edad avanzada cayó al suelo y sufrió una lesión leve. Personal sanitario la asistió en el lugar y, de acuerdo con las primeras evaluaciones, no fue necesario su traslado a un centro de salud. El operativo se extendió durante varios minutos y provocó preocupación entre quienes se encontraban en la zona céntrica al momento de la intervención.