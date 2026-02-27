Rock alternativo de la Comarca Andina: Fauna se presenta en Patio Merino

La banda Fauna, nacida en la Comarca Andina e integrada por músicos que eligieron la zona como su hogar, se presentará este viernes 27 de febrero a las 21 horas en Patio Merino.

El show forma parte de la agenda cultural local y tendrá como escenario uno de los espacios que viene consolidándose como punto de encuentro para la música en vivo en El Bolsón.

Sonido marcado por el rock de los noventa

Fauna es una banda integrada por viajeros y forasteros que hicieron de la Comarca su lugar en el mundo. Su propuesta musical está fuertemente influenciada por la escena del rock de los años noventa, con un sonido que alterna entre el grunge, el stoner, el hard rock y el punk, sumando también matices acústicos propios de aquella época.

La impronta del grupo oscila entre lo heavy y lo melódico, construyendo shows con distintos climas y una identidad alternativa marcada.

Todas las canciones son composiciones propias, en su mayoría creadas por Julián Montiel Moreno, cantante, compositor y guitarrista rítmico. El material fue recuperado y reformulado junto a Nicolás Melichar en batería, Juan Pablo Chamorro en bajo y Tomás Vázquez en guitarra principal, consolidando así la formación actual.

