25°
25° 10°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 27 de Febrero de 2026
RED43 comarca-andina FaunaPatio MerinoEl Bolsón
27 de Febrero de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Rock alternativo de la Comarca Andina: Fauna se presenta en Patio Merino

La banda comarcal se presentará en El Bolsón, con un repertorio de composiciones propias influenciadas por el rock alternativo de los noventa.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La banda Fauna, nacida en la Comarca Andina e integrada por músicos que eligieron la zona como su hogar, se presentará este viernes 27 de febrero a las 21 horas en Patio Merino.

 

El show forma parte de la agenda cultural local y tendrá como escenario uno de los espacios que viene consolidándose como punto de encuentro para la música en vivo en El Bolsón.

 

Sonido marcado por el rock de los noventa

Fauna es una banda integrada por viajeros y forasteros que hicieron de la Comarca su lugar en el mundo. Su propuesta musical está fuertemente influenciada por la escena del rock de los años noventa, con un sonido que alterna entre el grunge, el stoner, el hard rock y el punk, sumando también matices acústicos propios de aquella época.

 

 

La impronta del grupo oscila entre lo heavy y lo melódico, construyendo shows con distintos climas y una identidad alternativa marcada.

 

Todas las canciones son composiciones propias, en su mayoría creadas por Julián Montiel Moreno, cantante, compositor y guitarrista rítmico. El material fue recuperado y reformulado junto a Nicolás Melichar en batería, Juan Pablo Chamorro en bajo y Tomás Vázquez en guitarra principal, consolidando así la formación actual.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 El legado del "Pato" Vidal sigue vivo: Su hijo volvió a abrir las puertas del local
2
 Golpe al narcomenudeo en Esquel: Desarticulan un punto de venta con modalidad "Kiosco" y "Delivery"
3
 "Unas palabras para volver": Habló el referente de la empresa de buceo tras la tragedia de Sofía Devries
4
 Juicio por la muerte de Walter Arturo Pardo: sus hermanas cuestionan el fallo y denuncian irregularidades
5
 Héctor Luis Elgueta QEPD
1
 Esquel se prepara para la inauguración de la renovada Plaza del Cielo
2
 Búsqueda urgente: desapareció en Esquel y piden colaboración a la comunidad
3
 Rodrigo Cardoso: "Crecer en Esquel es un orgullo y fruto del trabajo diario"
4
 El Gobierno nacional elimina aranceles al aluminio chino: un golpe para Aluar y la industria en Chubut
5
 Samir Said: historia de esfuerzo y compromiso con Esquel
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -