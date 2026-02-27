Paritaria 2026 en El Bolsón: Pogliano defendió el 6% de aumento y anticipó gestiones por más coparticipación

El intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, defendió el acuerdo salarial alcanzado con los gremios municipales en el marco de la paritaria 2026 y aseguró que fue “el mayor esfuerzo” que el Municipio podía realizar en el actual contexto económico.

El nuevo entendimiento establece un incremento del 6% sobre el salario bruto y fue ratificado en la Delegación de la Secretaría de Trabajo de Río Negro, con la participación de representantes de ATE y UPCN.

“Transpiramos bastante para cerrarlo”

Pogliano reconoció que la negociación no fue sencilla. “Transpiramos bastante para cerrarlo, pero en base al diálogo y al consenso pudimos lograr un acuerdo beneficioso para el trabajador municipal”, afirmó.

El jefe comunal aclaró que el aumento no resuelve la situación de fondo: “Siempre decimos que no alcanza, porque en este contexto económico no le alcanza a nadie. No podemos decir que el empleado municipal está salvado bajo ningún punto de vista”.

Según detalló, el 6% representa en un sueldo promedio un incremento estimado entre 80 y 85 mil pesos.

Qué incluye el acuerdo salarial

Además del aumento porcentual, el acuerdo contempla:

El blanqueo de una suma de 50 mil pesos que se venía otorgando en el último bimestre de 2025 y que ahora pasa a ser remunerativa.

La suba del presentismo, que se eleva de $35.000 a $50.000.

La actualización de asignaciones por hijo, matrimonio y escolaridad.

El intendente explicó que el esquema final “tiene concordancia con lo que los gremios venían solicitando”, en especial en lo referido a que los incrementos impacten en el valor del punto y queden fijos en el recibo de haberes.

“Habíamos hecho ofrecimientos por debajo de este porcentual, pero luego afinamos el lápiz y terminamos en este 6% más el blanqueo y las mejoras en adicionales”, señaló.

Coparticipación: expectativa por cambios en Río Negro

En paralelo a la cuestión salarial, Pogliano confirmó que el jueves participó de la reunión en Viedma donde se abordó la coparticipación de los municipios de Río Negro.

El intendente remarcó que El Bolsón es una de las ciudades con mayor crecimiento poblacional en los últimos años y que el actual esquema de índices fijos la perjudica en la distribución de recursos.

Según explicó, hoy la mayor parte de los ingresos municipales (entre coparticipación y recaudación propia) se destina al pago de salarios y gastos operativos. Una eventual mejora en los fondos permitiría avanzar en obras como bacheo y cuadras de hormigón.

Acuerdo en un contexto complejo

El acuerdo paritario 2026 se alcanzó tras varias instancias de negociación en la órbita de la Secretaría de Trabajo provincial. Desde el Ejecutivo remarcaron que la actualización salarial busca recomponer ingresos frente a la inflación y sostener la previsibilidad financiera del Municipio.

O.P.