Esquel, Argentina
Viernes 27 de Febrero de 2026
27 de Febrero de 2026
La UCR ratificó su pertenencia a Despierta Chubut y rechazó la ruptura de Tamame y González

Fue a través de comunicados difundidos por los comités departamentales de Trelew, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y el bloque cordillerano.
La UCR de toda la provincia rechazó la ruptura de Tamame y González y ratificó su pertenencia a Despierta Chubut

 

El radicalismo chubutense fue categórico: las bancas no son personales, la alianza fue votada por la ciudadanía y la salida de Mariela Tamame y Sergio González desconoce una decisión orgánica y mayoritaria del partido.

 

La Unión Cívica Radical de Chubut expresó un rechazo unificado a la decisión de la diputada Mariela Tamame y del diputado Sergio González de abandonar el bloque oficialista y alejarse del frente Despierta Chubut, al considerar que se trata de una actitud que debilita la institucionalidad y altera el sistema de representación definido por el voto popular.

 

A través de comunicados difundidos por los comités departamentales de Trelew, Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn, el radicalismo coincidió en un punto central: las bancas pertenecen al espacio político que fue respaldado en las urnas, no a decisiones individuales que desconocen resoluciones partidarias adoptadas de manera orgánica y mayoritaria.

 

En los pronunciamientos, la UCR remarcó que no es una suma de voluntades personales, sino una fuerza política con reglas, historia y órganos de decisión, y que cuando el partido define un rumbo —como la integración a Despierta Chubut— ese rumbo compromete a todos los representantes que accedieron a sus cargos bajo esa identidad.

 

Los radicales también advirtieron que la fragmentación interna solo debilita la capacidad del Estado provincial para dar respuestas a los problemas estructurales de Chubut y reiteraron que la pertenencia a Despierta Chubut no es circunstancial, sino el resultado de una decisión institucional ratificada por la ciudadanía.

 

Finalmente, el radicalismo chubutense reafirmó su compromiso con la organicidad, la institucionalidad y la coherencia política, y ratificó su voluntad de seguir fortaleciendo Despierta Chubut como proyecto provincial, dejando en claro que la palabra partidaria y el mandato popular no se negocian ni se reinterpretan de forma individual.

 

