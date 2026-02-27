Jonas Nahuelmir y Ezequiel Collazos dejaron en alto al Círculo de Ajedrez de Esquel

(Por Carlos "el Chavo" Ortiz). - La primera ronda del Torneo de Ajedrez Chubut Turístico dejó mucho para analizar. Primero, se notó el gran nivel que tienen los jugadores locales quienes en las mesas principales demostraron una gran capacidad para jugar contra Grandes Maestros o Maestros Internacionales.

Le pasó ayer a Ezequiel Collazos quien cayó con piezas negras ante el gran Maestro Uruguayo Andrés Rodríguez Vila tras 52 movidas.

También le pasó a Jonás Nahuelmir quien, con piezas blancas, perdió la partida ante el Gran Maestro Salvador Alonso.

Esquel no está tan lejos del gran mundo del ajedrez. Acá se estudia mucho.

PABLO ACOSTA SUPERÓ A MATEO PISTONE EN LA PRIMERA RONDA

La partida llegó a las 21 movidas, claro que a partir de la jugada 14 se produjo el desenlace.

El preclasificado número 1 el salteño MI Pablo Acosta superó al rawsense Mateo Pistone en el marco de la primera ronda del torneo Chubut Turístico que se juega en Esquel.

Acosta quien tiene un puntaje ELO de 2478, superó con piezas negras al representante del Club Capablanca de Trelew (ELO 1746), Mateo Pistone, pupilo de Marcos Pirola.

Tras el enroque corto que Pistone realizó en la cuarta movida, el peón ubicado en A6 amenazó al alfil blanco que en su momento apuntaba a la Dama, protegida luego por Caballo D7.

Tras la captura del caballo y la pérdida del alfil blanco se hizo otra partida. Hubo de cambios de peones en el centro del tablero en la jugada 10 y tomando el centro con los peones blancos en 4E y 4D, aparece una jugada que fue clave en la partida.

Colocar el caballo en B3 le permitió al salteño con el Alfil en A4, clavar ese caballo blanco quien protegía a la Dama.

A partir de ahí los cambios de piezas le permitieron a Acosta manejar la partida (mantuvo siete de los ocho peones) hasta que su caballo negro se ubicó D3 amenazando a Torre y Dama de manera simultánea logrando la victoria.

EL PEQUEÑO GRAN EZEQUIEL

Para Ezequiel Collazo ha sido una experiencia invalorable. De entrada, según lo aseguró “se había puesto nervioso” (perdió un alfil en la jugada 7) pero con correr de las movidas se sintió cómodo y le jugó de igual a igual al uruguayo Rodríguez Vila quien suma 700 puntos más ELO que el esquelense.

Ya en la jugada 9 hubo un cambio de Damas y, a partir de allí, se abrió el juego de tal manera que ya en la jugada 23 todo podía definirse por pequeños detalles. Siete peones para cada uno, una torre para cada uno; en tanto alfil casilla negra para el uruguayo y un caballo para Ezequiel, que lo perdió en la movida 36.

Tras el cambio de torres en la jugada 38, ya en la jugada 42 el uruguayo tenía dos peones de más, de una partida que se extendió hasta la movida 52 a punto de coronar.

Tras el nerviosismo de la primera partida, en un torneo de excelencia, Ezequiel podrá hoy sumar su primer punto cuando a las 14 horas se enfrente (con piezas blancas) a Ricardo Barrera de Peones del Sur de Puerto Madryn.

UN PEQUEÑO GRAN JUGADOR ANTE UNA DE NUESTRAS DAMAS

Quien en verdad no pudo sentirse cómoda en ningún momento de la partida fue Ayelén Gérez, quien perdió frente a la gran figura del momento (junto con Faustino Oro) Ilan Schnaider.

Demasiado usó el reloj la joven esquelense radicada en Bariloche y cayó prácticamente por tiempo, aunque desde la jugada 18 Ilan comenzó un ataque feroz que terminó con muchas piezas a favor, más aún cuando Ayelén perdió la Dama en la jugada 31 produciéndose el desenlace cinco movida más tarde.

En lo que respecta a los jugadores del Círculo de Ajedrez de Esquel, Eduardo Del Blanco (1993) se impuso con piezas negras ante Imanol Iribarren de Rawson (1614), Horacio Hernández venció a Cristina Miloro, en tanto Enzo Flores derrotó a Ricardo Pettinari del Mundo del Ajedrez de Comodoro Rivadavia.

Debemos señalar que hoy a las 14 horas Enzo Flores tendrá una partida increíble, lo hará con piezas negra (en la mesa 5) ante el Gran Maestro Martin Lorenzi.

Recordemos que en la quinta edición del Torneo Internacional de Ajedrez Chubut Turístico (que se extenderá hasta el domingo) toman parte un total de 75 jugadores, una docena de ellos de primerísimo nivel.