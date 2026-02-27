20°
Viernes 27 de Febrero de 2026
Taccetta supervisó la finalización de 400 metros de adoquines en el sector este de la ciudad

Con un avance superior al proyectado, la UEPROMU confirmó que ya se ejecutan 400 metros sobre la calle Darwin. El municipio destacó la eficiencia de las cooperativas y el acompañamiento técnico de Vialidad en cada intervención.
La Municipalidad de Esquel, a través de la Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales (UEPROMU) confirmó la finalización de 400 metros de adoquinado sobre las calles Molinari y Antártida Argentina, en el tramo que conecta desde Don Bosco hacia Humphreys, completando la segunda etapa de la obra correspondiente al Plan Municipal de Cordón Cuneta y Adoquinado impulsado por el intendente Matías Taccetta.

 

El gerente de la UEPROMU, Iván Pereira, destacó que los trabajos forman parte de un plan sostenido de mejoramiento urbano y agradeció tanto a Vialidad por su acompañamiento técnico como a los vecinos, que participaron mediante la conformación de consorcios.

 

“Se terminaron los últimos 200 metros que teníamos pendientes de un total de 400 y continuamos avanzando. Es menos mantenimiento para el municipio y una mejora directa en la calidad de vida de los vecinos”, señaló.

 

Pereira subrayó que el buen ritmo de ejecución responde al trabajo con cooperativas y a las capacitaciones realizadas en conjunto con Vialidad. Según explicó, al inicio de la gestión debieron corregir cuestiones técnicas, pero hoy esos inconvenientes se prevén y se resuelven con mayor eficiencia. “Las cooperativas están muy aceitados en cada tarea, se coordinan mejor los planes de trabajo y una obra que inicia en pocos días ya se ve finalizada”, remarcó.

 

En paralelo, avanzan trabajos sobre calle Darwin, donde ya se ejecutan 400 metros y se inició el nivelado para 300 metros más de cordón cuneta. La obra comenzó en febrero y presenta un avance superior al proyectado.

 

Con el nuevo pavimento, el foco ahora estará puesto en el mejoramiento de veredas. Pereira indicó que muchos vecinos ya comenzaron a acompañar las intervenciones con mejoras en frentes, cestos de basura y accesos vehiculares. “Se va haciendo ciudad entre todos. Cuando el municipio se compromete, los vecinos también aportan lo suyo. Apropiarse y cuidar el espacio público es muy positivo para Esquel”, concluyó.

 

