Taccetta supervisó la finalización de 400 metros de adoquines en el sector este de la ciudad

La Municipalidad de Esquel, a través de la Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales (UEPROMU) confirmó la finalización de 400 metros de adoquinado sobre las calles Molinari y Antártida Argentina, en el tramo que conecta desde Don Bosco hacia Humphreys, completando la segunda etapa de la obra correspondiente al Plan Municipal de Cordón Cuneta y Adoquinado impulsado por el intendente Matías Taccetta.

El gerente de la UEPROMU, Iván Pereira, destacó que los trabajos forman parte de un plan sostenido de mejoramiento urbano y agradeció tanto a Vialidad por su acompañamiento técnico como a los vecinos, que participaron mediante la conformación de consorcios.

“Se terminaron los últimos 200 metros que teníamos pendientes de un total de 400 y continuamos avanzando. Es menos mantenimiento para el municipio y una mejora directa en la calidad de vida de los vecinos”, señaló.

Pereira subrayó que el buen ritmo de ejecución responde al trabajo con cooperativas y a las capacitaciones realizadas en conjunto con Vialidad. Según explicó, al inicio de la gestión debieron corregir cuestiones técnicas, pero hoy esos inconvenientes se prevén y se resuelven con mayor eficiencia. “Las cooperativas están muy aceitados en cada tarea, se coordinan mejor los planes de trabajo y una obra que inicia en pocos días ya se ve finalizada”, remarcó.

En paralelo, avanzan trabajos sobre calle Darwin, donde ya se ejecutan 400 metros y se inició el nivelado para 300 metros más de cordón cuneta. La obra comenzó en febrero y presenta un avance superior al proyectado.

Con el nuevo pavimento, el foco ahora estará puesto en el mejoramiento de veredas. Pereira indicó que muchos vecinos ya comenzaron a acompañar las intervenciones con mejoras en frentes, cestos de basura y accesos vehiculares. “Se va haciendo ciudad entre todos. Cuando el municipio se compromete, los vecinos también aportan lo suyo. Apropiarse y cuidar el espacio público es muy positivo para Esquel”, concluyó.