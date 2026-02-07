Seba Lino presenta su música en Trelew y Puerto Madryn

El cantautor esquelense Seba Lino lleva su repertorio propio a Trelew y Puerto Madryn este fin de semana.

Luego de presentarse en los "Domingos de plaza" de Esquel, así como en El Cedro y el "Choliburguer" de Cholila, además de una presentación en La Plata el pasado diciembre, la gira continúa esta vez por el Valle Inferior del Rio Chubut.

A su repertorio de canciones propias, se le suman algunas versiones rockeras de Abelardo Epuyen y Sharon, y un invitado especial: Marcelo Aravena en clarinete. Aravena es también compositor y multi instrumentista, y con el se encuentran dando forma a canciones que también se estuvieron ampliando con el acompañamiento de Mateo Rojas y El Ácaro, artistas esquelenses que residen en La Plata, y ese nuevo conjunto ha tomado por nombre "Los Curdas".

El día sábado a las 17 horas, se estará presentando en Trelew, en el Parque de la Laguna Chiquichano, junto a la banda K´Chill, de Alfonso y Gustavo Imusa, quienes recorren ritmos e historias propios de la Patagonia.

El día domingo, a las 17 horas también, Seba Lino será parte del Festival Arbustok, que comienza el sábado en la rambla de Puerto Madryn, un renombrado espacio autogestivo para jóvenes promesas de la música chubutense, donde también tocará la banda esquelense Orquesta Afónica y Disonante del Valle del Arroyo Esquel, del cual son parte tanto Aravena como Lino.

