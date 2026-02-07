28°
28°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 07 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 espectaculos Esquel
07 de Febrero de 2026
espectaculos |
Por Redacción Red43

Seba Lino presenta su música en Trelew y Puerto Madryn

El cantautor esquelense, acompañado por el clarinetista Marcelo Aravena, presenta su repertorio propio en el VIRCH este fin de semana.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El cantautor esquelense Seba Lino lleva su repertorio propio a Trelew y Puerto Madryn este fin de semana.

 

Luego de presentarse en los "Domingos de plaza" de Esquel, así como en El Cedro y el "Choliburguer" de Cholila, además de una presentación en La Plata el pasado diciembre, la gira continúa esta vez por el Valle Inferior del Rio Chubut.

 

A su repertorio de canciones propias, se le suman algunas versiones rockeras de Abelardo Epuyen y Sharon, y un invitado especial: Marcelo Aravena en clarinete. Aravena es también compositor y multi instrumentista, y con el se encuentran dando forma a canciones que también se estuvieron ampliando con el acompañamiento de Mateo Rojas y El Ácaro, artistas esquelenses que residen en La Plata, y ese nuevo conjunto ha tomado por nombre "Los Curdas".

 

El día sábado a las 17 horas, se estará presentando en Trelew, en el Parque de la Laguna Chiquichano, junto a la banda K´Chill, de Alfonso y Gustavo Imusa, quienes recorren ritmos e historias propios de la Patagonia.

 

El día domingo, a las 17 horas también, Seba Lino será parte del Festival Arbustok, que comienza el sábado en la rambla de Puerto Madryn, un renombrado espacio autogestivo para jóvenes promesas de la música chubutense, donde también tocará la banda esquelense Orquesta Afónica y Disonante del Valle del Arroyo Esquel, del cual son parte tanto Aravena como Lino.

 

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Desarticulan intento de usurpación y venta ilegal de tierras en el barrio Estación
2
 Américo Sáez
3
 Ordenan la liberación de la abogada argentina que había sido detenida en Brasil por gestos racistas
4
 "La mala información hizo que la gente se asustara y dejara de venir"
5
 Avances en el combate del incendio y nueva instancia de participación local
1
 Edith Estrada Prieto QEPD
2
 Solidaridad Internacional: Canadá aporta fondos para combatir los incendios en Chubut
3
 Taccetta sobre el desmonte en Monte Bianco: "Hicimos la denuncia por la gravedad del caso"
4
 Provincia sigue reforzando el combate de los incendios en la cordillera
5
 Controlaron el incendio en Los Coirones: operativo conjunto evitó daños mayores
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -