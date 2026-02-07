10°
Sabado 07 de Febrero de 2026
Ascenso de temperatura y buen tiempo para este sábado en Esquel

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada de calor con cielo despejado y vientos leves. La temperatura máxima alcanzará los 28°C, ofreciendo un alivio frente a la inestabilidad. 
Escuchar esta nota

Esquel se prepara para recibir un sábado con condiciones meteorológicas muy favorables y un marcado ascenso de la temperatura. Según los datos brindados por el Servicio Meteorológico Nacional, se espera una jornada de pleno sol con una temperatura mínima de 18 grados durante la madrugada y una máxima que trepará hasta los 28 grados por la tarde.

 

El cielo se mantendrá mayormente despejado o con nubosidad variable, sin probabilidades de precipitaciones para todo el día. En cuanto al viento, se prevé que sople de forma leve desde el sector norte, lo que contribuirá a la sensación de calidez en la región cordillerana.

 

Estas condiciones representan una ventana de buen tiempo antes de un posible aumento de la nubosidad y ráfagas de viento más intensas proyectadas para el domingo. Para quienes realicen actividades al aire libre, se recomienda el uso de protección solar debido a la alta radiación prevista para las horas centrales del día.

 

 

 

E.B.W. 

 

