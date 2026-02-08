26°
Domingo 08 de Febrero de 2026
08 de Febrero de 2026
Por Redacción Red43

Hay gran expectativa por el Torneo Patagónico de Newcom en José de San Martín

Se jugará en Semana Santa. Habrá un gran movimiento turístico para la región
Escuchar esta nota

Semana Santa se viene muy cargado para la localidad de José de San Martín, porque en el Gimnasio Municipal se llevará a cabo la tercera edición del Torneo Patagónico de Newcom donde se espera la llegada de unas 800 personas dando un movimiento turístico importante para la región.

 

En dicho torneo, que está organizado por la Comisión Municipal de Newcom de José de San Martín, jugarán un total de ocho categorías, divididas en mujeres y mixtos.

 

Se calcula que jugarán un total de 40 equipos y las categorías que tomarán parte de este torneo son +40, +50, +60 y +68 años, tanto en mixto como en femenino.

 

 

El torneo, que forma parte del calendario deportivo chubutense, se jugará desde el viernes 3 hasta el domingo 5 de abril, es decir en plena Semana Santa siendo este torneo habitual para la localidad de José de San Martín y, sobre todo, muy bendecido por el movimiento económico que le genera a la región.

 

La tercera edición del Torneo Patagónico de Newcom cuenta con el respaldo de Chubut Deportes y también de la Secretaría de Deportes de la municipalidad de José de San Martin.

 

José Teodoro Gómez, presidente de la Comisión Municipal de Newcom de dicha localidad, destacó que “ese fin de semana representará un movimiento económico muy importante para la zona, ya que llegarán más de 800 personas foráneas, representando a más de 40 equipos”.

 

​​​​​​

 

El torneo se jugará en dos canchas simultáneas, dentro del Gimnasio Municipal de José de San Martín y las inscripciones tienen un valor de 80 mil pesos por equipo, más el pago de árbitros y planilleros por partido.

 

Habrá premios de dinero en efectivo hasta el tercer lugar en cada categoría y se brindará un gran servicio de buffet.

 

Para mayor información e inscripciones, los equipos interesados en participar de este torneo podrán comunicarse al celular: 280 4 403570 (José Teodoro Gómez).

 

